Katar 2022: Stadion, ki je zgrajen iz 974 ladijskih zabojnikov

V Katarju se svetovno prvenstvo v nogometu odvija na osmih stadionih. Med njimi je stadion, ki ga sestavlja 974 recikliranih ladijskih zabojnikov.

Stadion 974, ki je umeščen v industrijski predel Ras Abu Aboud in je približno deset kilometrov oddaljen od središča Dohe, je v celoti zgrajen iz ladijskih zabojnikov in modularnih jeklenih elementov. Sestavlja ga, kot že ime pove, 974 ladijskih zabojnikov. 974 pa je tudi mednarodna klicna koda za Katar. To je prvi montažni stadion v zgodovini svetovnih nogometnih prvenstev. Stadion je namreč mogoče popolnoma razstaviti in ponovno uporabiti. Koncept stadiona je delo biroja Fenwick Iribarren Architects. Njegova kapaciteta pa je 44 tisoč sedišč.

