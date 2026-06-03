Katarina Kresal: Največji strah ob novi oblasti so posegi v osebno svobodo

Katarina Kresal ostaja v javnem spominu kot odločna in brezkompromisna nekdanja ministrica za notranje zadeve, ki tudi danes vztrajno zagovarja pravno državo, človekove pravice in svobodo. V pogovoru poudarja, da je prav svoboda temelj sodobne družbe, pri čemer ne dopušča kompromisov, čeprav jo je takšna načelnost v preteklosti drago stala.

Ob komentarju aktualnega političnega dogajanja meni, da premika Slovenije v desno ni mogoče razumeti kot spremembe temeljnih vrednot volivcev. Po njenem so levosredinski volivci že dolgo nezadovoljni, saj jih politična polarizacija sili v pragmatične izbire, ki pogosto niso skladne z njihovimi prepričanji. Posledično so po volitvah razočarani, ker izvoljene stranke ne uresničijo pričakovanj.

Kresalova opozarja, da je prav polarizacija iz parlamenta postopoma izrinila številne progresivne in jasno profilirane stranke. To pa po njenem povečuje volilno abstinenco in spodbuja volivce, da podprejo stranke, ki jim vrednostno niso blizu.

V intervjuju za Onoplus med drugim opozarja na nevarnosti aktualnega političnega premika v desno. »Največja bojazen pri premiku oblasti v radikalno desno je vedno pred posegi v osebno svobodo, liberalne vrednote in solidarnost,« pravi. Skrbi jo tudi nejasna razdelitev političnih vlog in vprašanje, kdo bo v prihodnje učinkovito nadziral oblast.

Zakaj meni, da se levosredinski volivci že dolgo počutijo politično brezdomne? In katere pravice bi lahko po njenem mnenju izginile hitreje, kot si predstavljamo? Preberite celoten intervju, ki vas že čaka v sveži izdaji tiskane revije Onaplus in na spletu.