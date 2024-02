Katarina Witt, najlepši obraz socializma

Katarina Witt, ena najboljših športnic vseh časov, šestkratna evropska in štirikratna svetovna prvakinja v umetnostnem drsanju, je pred dnevi obiskala Sarajevo, kjer je pred natanko štirimi desetletji z nastopi za Vzhodno Nemčijo osvojila prvo od dveh olimpijskih zlatih medalj. Bila je stara 18 let in postala je svetovna zvezda. Kraljica na ledu.

Zimske olimpijske igre leta 1984 v Sarajevu so bile prelomnica v njenem življenju. »Ko pridem v Sarajevo, se šele zavem, kako se je moje življenje od takrat spremenilo,« je povedala za Deutsche Welle.

Wittova je bila športnica kluba SC Karl-Marx-Stadt in varovanka znamenite učiteljice umetnostnega drsanja Jutte Müller. Na mednarodnih tekmovanjih se je prvič predstavila leta 1979, leta 1982 je bila ne evropskem in svetovnem prvenstvu srebrna in leto dni pozneje tudi prvič postala evropska prvakinja. V Sarajevu je - v primerni noši je drsala madžarski čardaš - sicer za las premagala favoritinjo Rosalynn Sumners iz ZDA. Štiri leta kasneje sta bili v Calgaryju glavni tekmici Wittova in Debi Thomas. Njun dvoboj je znan kot »bitka dveh Carmen«, saj sta si obe izbrali glasbo z znamenite Bizetove opere.

Upanje za prihodnost

Med vrhuncem kariere so jo primerjali z Brooke Shields (spoznali sta se veliko pozneje), zatem pa so jo Američani razglasili za Sharon Stone umetnostnega drsanja. Ameriški novinar je Times napisal, da je najlepši obraz socializma. Odhod v Sarajevo leta 1984 je bil zanjo »potovanje na zahod«: kasnejše podobe vojnega Sarajeva v vojni pa »boleče«. Po vojni je bila v Sarajevu trikrat - s projekti za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki jih je financirala njena fundacija.

Veselijo jo načrti, da bo Sarajevo leta 2032 kandidiralo za organizacijo zimskih olimpijskih iger mladih. »Duh, ki tukaj vlada, ta optimizem in občutek skupnosti, daje upanje, da bo imelo to mesto svetlo prihodnost.«