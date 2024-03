Kate Middleton ganjena nad številnimi odzivi

Po petkovem nagovoru žene britanskega prestolonaslednika princa Williama princese Catherine, v katerem je razkrila, da so ji odkrili raka in da se zdravi s kemoterapijo, so z vsega sveta začele deževati besede podpore in dobrih želja. Prav tako je bilo drugačen ton pisanja zaznati v medijih. Kot je poročal Reuters, so vse večje medijske hiše izrazile podporo princesi, nekateri tabloidi, kot je Daily Mail, ki ne slovijo ravno po spoštovanju zasebnosti, pa so celo »ošteli« javnost zaradi zlobnih natolcevanj in teorij zarot.

Razkritje diagnoze valižanske princese je zaustavilo tudi najbolj divje teorije zarote na spletu, vendar bi to lahko bilo le začasno, je opozorila Vanessa Thorpe za Observer. Zdaj so na zatožni klopi tiktok, facebook, instagram in X, nekdanji twitter, piše angleški Guardian. Ta konec tedna je namreč na tisoče uporabnikov izrazilo kesanje zaradi teorij zarote, ki so jih predvajali na svojih profilih. Celo generalna direktorica podjetja X Linda Yaccarino je obrnila plat zgodbe in dejala, »da je v pogumnem sporočilu, ki ga je princesa Kate podala s svojo značilno milino, njena zahteva po zasebnosti, da bi zaščitila svoje otroke in se lahko premaknila naprej, razumna in jo je treba spoštovati.«

Ni znano, kako dolgo naj bi trajalo zdravljenje valižanske princese. FOTO: Reuters

Špekulacije o tem, kje je Kate in kako se počuti, so potekale predvsem na družbenih omrežjih. Medtem ko so britanski časopisi pokazali zadržanost, se je svetovni splet spremenili v nekakšen Kategate, kot pravi Helen Lewis v reviji Atlantic. Kategate je postala spletna industrija klikbajtov zato, ker je šlo za skrivnost, ki vabi k sodelovanju občinstva, piše Lewisova. »Eno od pravil interneta je, da se ljudje radi vključijo v pripoved, in tu je vsak dobil priložnost, da postane glavni junak v svoji različici zgodbe.«

»Upam, da se ljudje zdaj sramujejo, saj je internet z ubogo Kate dosegel dno,« je dejala Rosie Boycott, nekdanja urednica časnikov Independent in Daily Express. »Tam zunaj na spletu je divji, divji zahod, delno tudi zaradi anonimnosti komentatorjev,« pravi Boycottova. »Čeprav fenomena Kategate ne morem razumeti,« je dejala, »razkriva čudno lastnost ljudi, da znane osebnosti dojemamo kot našo last.«

FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Med drugimi se je opravičila igralka Blake Lively, zvezdnica serije Gossip Girl. »Naredila sem neumno objavo o tem, da je bil fotošop družinske fotografije neuspešen, in, o, človek, zaradi te objave sem danes zgrožena,« je Blake Lively zapisala na instagramu. »Žal mi je. Vsem pošiljam ljubezen in dobre želje.«

Izjemni pogum

Kakorkoli, iz Kensingtonske palače so v soboto sporočili, da sta »princ in princesa izredno ganjena nad prijaznimi sporočili ljudi iz Združenega kraljestva, Commonwealtha in vsega sveta, ki so se odzvali na sporočilo njene kraljeve visokosti. Sploh sta ganjena nad toplino in podporo javnosti ter hvaležna za razumevanje njune prošnje po zasebnosti v tem času.«

Med številnimi znanimi osebnostmi in političnimi voditelji so princesi podporo izrazili tudi britanski premier Rishi Sunak, canterburyjski nadškof Justin Welby in ameriški predsednik Joe Biden. Sunak je zapisal, da je Kate »pokazala izjemen pogum« s svojo izjavo, in dodal, da so se nekateri mediji in ljudje na družbenih omrežjih do nje obnašali »precej krivično«. Kot smo poročali, so pozitivni odzivi prišli tudi iz kraljeve družine; podporo sta ji izrekla kralj Karel III., ki se tudi sam zdravi zaradi nerazkrite oblike raka, ter svak, princ Harry, z ženo Meghan.

V zadnjih tedni sta prišli na dan novici, da sta zbolela za rakom, tako za kralja Karla III. kot za njegovo snaho Kate Middleton. FOTO: Yui Mok/Afp

Ni znano, kako dolgo se bo Kate zdravila, vendar je razumljivo, da se bo morda želela udeležiti dogodkov, ko se bo počutila za to sposobno, v skladu z zdravniškim nasvetom, je brati v Guardianu. William bo še naprej podpiral ženo in družino ter opravljal svoje uradne dolžnosti, kot to počne že od njene operacije februarja.

Princ naj bi se vrnil k javnim dolžnostim, ko se bodo njegovi otroci po velikonočnih počitnicah vrnili v šolo. Z ženo ne bosta prišla na tradicionalno mašo kraljeve družine na velikonočno nedeljo v kapeli svetega Jurija na windsorskem gradu, ki se je bo, če mu bo zdravje dopuščalo, udeležil kralj Karel III. s kraljico.