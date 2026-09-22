Katera država ima najdražji bencin in katera najvišje davke na bencin

Skoraj polovica cene bencina, ki jo plačajo potrošniki v EU, se steče v državne proračune. Po podatkih Evropske komisije je povprečna cena 95-oktanskega bencina 14. septembra dosegla rekordnih 2,063 evra za liter, davki pa so v povprečju znašali 0,976 evra oziroma 47,3 odstotka maloprodajne cene, poroča Euronews.

Cene goriv so se zvišale zaradi vojne z Iranom, ki je konec februarja povzročila motnje v energetskih tokovih skozi Hormuško ožino, dodatni pritisk pa so ustvarile rafinerijske marže. Strokovnjaki ECB ocenjujejo, da so te v tretjem tednu septembra ceni litra bencina v evrskem območju dodale 17 centov, dizla pa 41 centov.

Največ davkov na liter bencina v EU pobere Nizozemska, kjer ti znašajo 1,27 evra oziroma približno 52 odstotkov maloprodajne cene. Sledita Danska z 1,23 evra in Finska z 1,193 evra na liter.

Med desetimi državami z najvišjimi obremenitvami so tudi Nemčija (1,179 evra), Grčija (1,133 evra), Francija (1,052 evra), Italija (1,049 evra), Portugalska (0,978 evra), Estonija (0,963 evra) in Latvija (0,96 evra).

V sedmih članicah EU davki na liter bencina presegajo en evro. Pri tem ne gre le za trošarine, temveč tudi za DDV, ki se obračunava na ceno goriva, povečano za trošarine in druge dajatve, torej tudi na davek.

Danska ima najdražji bencin v EU, 2,564 evra za liter, vendar najvišje davčne obremenitve beleži Nizozemska. Na Danskem velik delež davka predstavlja DDV, ki zaradi visoke osnovne cene goriva znaša 51,3 centa na liter, največ v EU.