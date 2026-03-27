Katera občina bo prejela denar od novega milijonarja?

Čeprav identiteta novega milijonarja, ki je zmagovalni listek vplačal na Ptuju, ostaja skrivnost, je zdaj jasno, v katero občino je romal zajeten davčni delež. Kot poročajo Slovenske novice, je slovenski dobitnik Eurojackpota na račun že prejel 8,5 milijona evrov, dodatnih 1,5 milijona evrov davka od iger na srečo pa je pripadlo občini stalnega prebivališča dobitnika.

Po njihovih informacijah je ta znesek prejela Občina Destrnik. »Potrjujemo, da je Občina Destrnik prejemnica davčnega priliva iz naslova davka na dobitke od iger na srečo v višini približno 1,5 milijona evrov,« je povedala županja Vlasta Tetičkovič-Toplak.

Na občini poudarjajo, da bodo z nepričakovanim prilivom ravnali preudarno. Kot je pojasnila županja, bodo sredstva namenili premišljeno in v korist celotne lokalne skupnosti, o konkretni razporeditvi pa bodo odločali v okviru priprave rebalansa občinskega proračuna, pri čemer bodo upoštevali ključne razvojne potrebe.

Za majhno občino z manj kot 2700 prebivalci, kjer letni proračun znaša približno tri milijone evrov, pomeni dodatnih 1,5 milijona evrov izjemno finančno injekcijo. Prihodki se bodo tako praktično povečali za skoraj polovico – na približno 4,5 milijona evrov – kar pomeni več kot 500 evrov dodatnih sredstev na prebivalca.

Takšen enkraten priliv lahko občini omogoči ne le pokrivanje morebitnih primanjkljajev, temveč tudi zagon novih projektov, hitrejši razvoj infrastrukture in investicije, ki bi jih sicer uresničevali bistveno počasneje. V preteklosti so slovenske občine s tovrstnimi sredstvi financirale gradnjo zdravstvenih domov, športnih parkov, knjižnic in prometne infrastrukture.

Kot še navajajo Slovenske novice, so slovenske občine samo v letu 2025 iz naslova davka na dobitke od iger na srečo skupaj prejele 8,2 milijona evrov.