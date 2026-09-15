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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Katera ograja ne zahteva veliko vzdrževanja

    Najzanesljivejša ograja, ki ne zahteva veliko vzdrževanja, je iz aluminija, saj je kovina naravno odporna proti rji in ne potrebuje vsakoletnega barvanja.
    Alu hit by Elšnik ograja ne zahteva veliko vzdrževanja. FOTO: Alu-hit
    Galerija
    Alu hit by Elšnik ograja ne zahteva veliko vzdrževanja. FOTO: Alu-hit
    Promo Delo
    15. 9. 2026 | 12:24
    5:40
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    Z izbiro tega materiala bistveno znižate stroške obnavljanja na dolgi rok. Aluminij je lahek, stabilen in v vseh letnih časih odlično prenaša obremenitve zaradi dežja, vetra in snega.

    Moderna alu ograja se prilagodi videzu vaše hiše in ohrani prvotno obliko ter barvo več desetletij. Podatki s terena kažejo, da se vse več uporabnikov starih lesenih ograj ob prenovi odloči za kovino prav zato, ker ne želijo izgubljati časa s popravili. Les ali železo pogosto zahtevata nove premaze, kar stane in vzame preveč energije.

    Nasprotno pa prašno barvani aluminijasti profili učinkovito odbijajo umazanijo in v stiku z mokro zemljo ne splesnijo ali zarjavijo. Za urejen videz je dovolj že to, da površino občasno umijete z vodo in blagim večnamenskim čistilom. Ko na novo urejate okolico hiše, vam takšna rešitev ohrani proste vikende. Namesto vzdrževanju lahko prosti čas namenite uživanju na vrtu ali druženju z družino.

    Izkoristite čas za družino. FOTO: Alu-hit
    Izkoristite čas za družino. FOTO: Alu-hit

    Zakaj na slovenskih dvoriščih prevladujejo sodobne zlitine

    Zlitine, ki jih pri delu uporabljamo danes, omogočajo izdelavo dolgih profilov, ki se ne povesijo niti pri velikih razponih med betonskimi stebri. Material skozi desetletja ne trohni in na močnem soncu ne razpoka. Kakovostne alu ograje vam prinašajo brezskrbnost, ker dolgoročno zdržijo zunanje razmere, vključno z močnimi temperaturnimi nihanji in vremenskimi vplivi. Trpežna dvoriščna ograja mora brez težav prenesti nevihte, zmrzovanje in poletno pripeko, ne da bi se po petih letih začela luščiti barva.

    Glavne prednosti aluminijastih ograj so:

    • zahtevajo zgolj občasno umivanje z vodo in mehko gobo,
    • sloj prašnega barvanja zagotavlja, da odtenek ne zbledi pod močnim soncem,
    • ker so profili zelo lahki, se lahko pritrdijo na obstoječe betonske temelje,
    • stebri in lamele ne rjavijo, tudi če pozimi po njih škropi sol s ceste.

    Kakšna je razlika med priljubljenimi materiali

    Ko prenavljate okolico, vedno natančno načrtujte stroške za več let vnaprej in ne upoštevajte le začetnega vložka. Spodnja tabela jasno kaže, kakšne so razlike med materiali, ko gre za dolgoročno vzdrževanje.

    Material

    Vzdrževanje

    Življenjska doba

    Odpornost proti vlagi

    Aluminij

    Občasno umivanje

    Več kot 30 let

    Odlična

    Les

    Barvanje na eno do dve leti

    Od 10 do 15 let

    Slaba

    Železo

    Brušenje in zaščita

    Od 20 do 25 let

    Srednja

    PVC

    Redno odstranjevanje mahu

    Od 15 do 20 let

    Dobra

     

    Kako izbrati lamele za popolno zasebnost vrta

    Oblika in postavitev lamel bistveno spremenita celoten videz hiše. Če jih obrnemo vodoravno, hišo in dvorišče vizualno razširimo in dobimo zelo moderen videz, ki pristaja novogradnjam, ograja vrta pa deluje tudi kot trdna zaščita. Pri višinah nad enim metrom in pol vedno zgostimo razmik med profili ali uporabimo širše elemente. Zanesljiva dvoriščna vrata estetsko in uporabno dopolnijo linijo ograditve. Mnogi lastniki se pri prenovah odločijo za široka zunanja drsna vrata, saj na ta način sprostijo celoten dovoz in olajšajo vsakodnevno parkiranje na dvorišču.

    Alu hit by Elšnik dvoriščna ograja, z vrati za pešce in drsnimi vrati. FOTO: Alu-hit
    Alu hit by Elšnik dvoriščna ograja, z vrati za pešce in drsnimi vrati. FOTO: Alu-hit

    Potrditev za trajnost in obstojnost aluminija

    Vsaka obnova dvorišča ali vrta zahteva premišljen izbor elementov, ki bodo nepoškodovani služili več desetletij. Zunanje površine morajo kljubovati vplivu vremena, vlage in sonca, a s pravo obdelavo materialov se proces staranja in uničevanja močno upočasni. Študija Vpliv temperature na korozijsko vedenje aluminijeve zlitine 2A02 (angl. Influence of Temperature on Corrosion Behavior of 2A02 Al Alloy), objavljena v reviji Materials, dokazuje, da se na površini aluminija tvori naravna zaščitna plast, ki znatno upočasni degradacijo notranje strukture pod vplivom vremenskih obremenitev. Ta naravna kemična lastnost kovine skupaj s sodobnim tehnološkim postopkom prašnega barvanja v peči ustvari rešitev, ki brez težav zdrži najhujše pogoje.

    Pri načrtovanju vedno imejte v mislih, da natančna in kakovostna izvedba na začetku odpravi vsa naporna popravila in skrite stroške za mnogo let vnaprej. Dobro narejen ograjni sistem na parceli vam vrača denar z vsako uro, ki je ob lepih dnevih ne preživite s čopičem ali brusilnim papirjem v roki, obenem pa močno dvigne vrednost vaše hiše. Na koncu izberite zanesljive mojstre z dolgoletnimi izkušnjami, ki dobro poznajo teren in poskrbijo za natančno prilagoditev vsakega metra materiala vašemu dvorišču.

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