Katero zavarovanje potrebujete, je odvisno od vašega življenjskega sloga in tveganja, ki ga sami ne bi zmogli pokriti. V nadaljevanju predstavljamo pet izbranih zavarovanj Zavarovalnice Vita ter pojasnjujemo, kaj krijejo in komu so namenjena.

Na kratko

• NLB Vita Tujina: krije nujno zdravstveno obravnavo in nujni prevoz na potovanju.

• NLB Vita Nezgoda: izplača dogovorjeni znesek ob poškodbi, paket Aktivni vključuje tudi fizioterapije in zdraviliško zdravljenje.

• NLB Vita Nezgoda Junior: krije nezgode otrok, šolarjev in mladine do 26. leta, 24 ur na dan, doma in v tujini.

• NLB Vita Specialist: krije specialistične preglede, zahtevne preiskave in enodnevne posege pri novonastalih težavah.

• NLB Vita Bolezni - rakava obolenja: izplača do 30.000 EUR ob novonastalem rakavem obolenju.



Kakšna je razlika med zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem za tujino?

Zdravstveno zavarovanje za tujino krije stroške nujnega zdravljenja in nujnega prevoza do višine zavarovalne vsote, nezgodno zavarovanje pa upravičencu izplača dogovorjeni znesek ob poškodbi. Pri nezgodnem zavarovanju NLB Vita Nezgoda sta trajna invalidnost in nezgodna smrt vključeni v obeh paketih, paket Aktivni pa zajema tudi izplačilo v primeru zlomov, bolnišničnih dni, fizioterapije in zdraviliškega zdravljenja. Obema paketoma je možno dodati tudi drugo zdravniško mnenje.

Če si na smučarskih počitnicah v tujini na urejeni progi zlomite nogo, prevoz do bolnišnice, oskrbo in vrnitev domov uredi asistenca zavarovanja za tujino. Po vrnitvi domov, ko vas čakata rehabilitacija in fizioterapija, pa vam paket Aktivni zavarovanja NLB Vita Nezgoda zagotovi izplačilo zavarovalnine za zlom in okrevanje.

Kaj krije zavarovanje za tujino?

Zavarovanje NLB Vita Tujina krije nujno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo ter nujni prevoz do zavarovalne vsote na polici, skupaj s 24-urno asistenco v slovenščini. Paket Izletnik je namenjen krajšim skokom čez mejo, paket Popotnik bližnjim in bolj oddaljenim krajem, paket Raziskovalec z zavarovalno vsoto 120.000 EUR pa daljnim destinacijam in aktivnemu dopustu. Vsi paketi veljajo po vsem svetu.

V primerjavi časnika Finance je letno družinsko zavarovanje NLB Vita Tujina z vsoto 120.000 EUR stalo 154,76 EUR, primerljivi višji paketi na trgu pa so bili od 116 do 450 EUR. Priporočljivo je, da evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja vzamete s seboj za javno mrežo, NLB Vita Tujina pa poleg nujne oskrbe krije tudi nujni prevoz in vrnitev v domovino.

Zavarovanje za tujino krije nujno zdravljenje in nujni prevoz na potovanju FOTO: Vita Zavarovalnica

Katera zavarovanja potrebuje mlada družina z otroki v Sloveniji?

Mlada družina najprej uredi kritje za potovanja, nezgode otrok in finančno varnost za primer težje poškodbe starša. Preostala zavarovanja izberete glede na to, katerih stroškov ne bi zmogli pokriti sami.

Tveganje Zavarovanje Ključno kritje Veljavnost in posebnosti Nujno zdravljenje na potovanju NLB Vita Tujina Nujna zdravstvena in zobozdravstvena oskrba, nujni prevoz, 24-urna asistenca v slovenščini, do 120.000 EUR Velja po vsem svetu. Akutno poslabšanje kroničnih bolezni je vključeno s pogodbenim dogovorom. Posledice nezgode pri odraslih NLB Vita Nezgoda Trajna invalidnost in nezgodna smrt (2.500 EUR); v paketu Aktivni še zlomi, bolnišnični dnevi, fizioterapije in zdraviliško zdravljenje Za osebe od 14 do 64 let (po spletu od 18. leta). Velja kjerkoli in kadarkoli. Nezgode otrok, šolarjev in mladine NLB Vita Nezgoda Junior Trajna invalidnost, zlomi, bolnišnični dnevi in fizioterapije, 24 ur na dan, doma in v tujini Do 26. leta. Do 6. leta je za člane športnih društev polno kritje brez doplačila, nato z doplačilom za športnika. Čakanje na specialista NLB Vita Specialist Pregledi, zahtevne preiskave in enodnevni posegi pri novonastalih težavah, do 30.000 EUR letno Nove poškodbe takoj, bolezni po 2 mesecih. Za odrasle do 74. leta in otroke od 1. leta starosti. Diagnoza raka NLB Vita Bolezni - rakava obolenja Enkratno izplačilo 30.000 EUR ob novonastalem raku Za nekadilce od 18. do 60. leta. Čakalni rok 90 dni, izplačilo v 14 dneh po popolni prijavi.





Izbira zavarovanja se začne pri tveganju, ki ga družina težko pokrije sama FOTO: Vita Zavarovalnica

Ali je otrok zavarovan tudi na športnem treningu?

Da, pri nezgodnem zavarovanju za otroke NLB Vita Nezgoda Junior je otrok zavarovan tudi na treningu. Do 6. leta je za člane športnih društev polno kritje vključeno brez doplačila, po 6. letu pa ga na treningih in tekmah zagotavlja doplačilo za športnika.

Paket Previdni je usmerjen v visoko finančno varnost pri najtežjih poškodbah, paket Aktivni pa v okrevanje po lažjih poškodbah, kot sta zlom roke in zvin gležnja. V primerjavi časnika Finance za leto 2025 je imel paket Previdni najnižjo letno premijo med ponudbami z najvišjim izplačilom 300.000 EUR: za predšolske otroke in osnovnošolce 37,56 EUR, za dijake in študente 52,18 EUR, hkrati pa je bil ocenjen z najboljšim razmerjem med ceno in kritji.

Kdaj se splača zavarovanje za specialiste?

Zavarovanje se najbolj izkaže pri novi zdravstveni težavi, ko vas med čakanjem na pregled najbolj skrbi, ali je kaj resnega. Zavarovanje za specialistične preglede NLB Vita Specialist krije preglede, zahtevne preiskave in enodnevne posege do 30.000 EUR letno, pri čemer vam asistenčni center pomaga izbrati izvajalca in termin.

Kakšna je čakalna doba pri zavarovanju za hude bolezni in kdaj prejmem izplačilo?

Pri zavarovanju NLB Vita Bolezni - rakava obolenja kritje začne veljati po čakalnem roku 90 dni, zavarovalna vsota 30.000 EUR pa je izplačana v 14 dneh po prejemu popolne prijave. Skleniti ga je mogoče za nekadilce od 18. do 60. leta z izjavo o zdravstvenem stanju, izplačilo pa je namenjeno zdravljenju, okrevanju ali prilagoditvi življenjskega okolja.

Pet izbranih zavarovanj Zavarovalnice Vita pokriva potovanja, nezgode in zdravje v vsakdanu FOTO: Vita Zavarovalnica

Pogosta vprašanja

Ali nezgodni zavarovanji NLB Vita Nezgoda in NLB Vita Nezgoda Junior veljata tudi v tujini?

Da. NLB Vita Nezgoda velja kjerkoli in kadarkoli, NLB Vita Nezgoda Junior pa krije nezgode otrok, šolarjev in mladine 24 ur na dan, vse leto, doma in v tujini.

Kakšna je zavarovalna vsota pri NLB Vita Tujina?

Pri NLB Vita Tujina znaša zavarovalna vsota do 120.000 EUR, odvisno od izbranega paketa.

Kje lahko sklenem zavarovanja Zavarovalnice Vita?

V poslovalnicah NLB in na spletni strani Zavarovalnice Vita, v digitalni poslovalnici e.VITA in v NLB Klik, kjer sta objavljena tudi dokument IPID in splošni pogoji.

O Zavarovalnici Vita

Zavarovalnica Vita (uradno Vita, življenjska zavarovalnica, d. d.) ponuja nezgodna, zdravstvena, življenjska in naložbena zavarovanja prek poslovalnic NLB in lastnih digitalnih kanalov na zav-vita.si. Pred sklenitvijo preverite dokument IPID in splošne pogoje, ki natančno določajo obseg kritij.

Viri: spletna stran in dokumenti Zavarovalnice Vita (IPID-Tujina-V4-1/24, SPL-27/24, IPID-Nezgoda-V8-1/24, SPL-30/24, IPID-Nezgoda-Junior-V9-8/24, SPL-33/24, IPID-Specialist-V2-03/26, SPL-40/26, IPID-Bolezni-V2-10/24, SPL-41/23). ZZZS, Začasno bivanje v tujini. Časnik Finance, 23. 4. 2026 in 12. 9. 2026; raziskava Finance, september 2025. Besedilo je splošen povzetek, obseg kritja določajo zavarovalni pogoji. Podatki preverjeni 6. 11. 2026.

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