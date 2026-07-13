Katere sobne rastline lahko prestavite na prosto in kako?

Veliko sobnih rastlin izvira iz tropskih krajev, zato jim poletno bivanje na prostem zaradi več svetlobe, vlage in dežja izjemno koristi. Monstera, zlati potos in taščin jezik bodo zunaj razvili večje ter bolj zdrave liste, a le, če jih na spremembo pravilno pripravite. Ključno je postopno privajanje na zunanje razmere, saj lahko neposredno sonce povzroči hude ožige, veter in temperaturna nihanja pa poškodbe. Rastline selimo ven, ko nočne temperature presežejo 12 do 15 °C, postavimo pa jih v senco ali polsenco. Ker se zemlja zunaj hitreje suši, zahtevajo pogostejše zalivanje in redne preglede pred škodljivci, jeseni pa obvezen umik nazaj v hišo.

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Niso pa vse rastline navdušene nad selitvijo – preverite, katerih 6 priljubljenih sobnih lepotic (vključno z orhidejami in fikusom) nikakor ne smete izpostaviti zunanjim razmeram. V celotnem članku na deloindom.si vas čakajo natančni koraki za varno jesensko vrnitev rastlin v stanovanje brez odpadanja listov, strokovni triki za zaščito pred škodljivci ter navdihujoč video z nasveti, kako skozi rastline izraziti svojo zgodbo.