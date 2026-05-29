Kateri so najbolj priljubljeni okusi sladoleda in koliko ga pojemo?

Vanilijev sladoled je dolgo časa veljal za najbolj priljubljen okus sladoleda v Evropi. Zaradi trendov, ki krožijo po družbenih omrežjih, pa se je lestvica v zadnjem času nekoliko spremenila, piše Euronews.

Glede na podatke Statističnega urada RS povprečni Slovenec na leto doma poje okoli štiri kilograme sladoleda. Glede na nemško raziskavo iz leta 2021 največ sladoleda pojejo na Poljskem, in sicer 16 kilogramov na leto. Na Švedskem na leto pojejo skoraj 11 kilogramov, v Španiji 9,65 kilograma. Sledijo jim Danska, Finska, Italija, Grčija, Francija in Nemčija.

Čeprav je bila vanilija dolgo kraljica okusov sladoleda, sta se med najbolj priljubljene sladolede v zadnjem času uvrstili pistacija in melona, predvsem zaradi trendov, kot je dubajska čokolada.

Pri združenju italijanskih proizvajalcev sladoleda Uniteis so leta 2021 potrdili, da so klasični okusi sladoleda še vedno na vrhu lestvice. Glede na njihove podatke je bila takrat še vedno najbolj priljubljena vanilija, sledili so ji čokolada, stracciatella, jagoda, lešnik, jogurt, pistacija, limona, amarena in slana karamela.

Pri Uniteisu so za Euronews dejali, da novejših statističnih podatkov še nimajo. Kljub temu so strokovnjaki pri Premier Inn izvedli raziskavo v letu 2024, kjer so analizirali googlove podatke iskanja za 80 okusov sladoleda. Ugotovili so, da sta po priljubljenosti najbolj pridobili pistacija in melona, medtem ko prva tri mesta še vedno zaseda klasični tris vanilija, čokolada in jagoda.