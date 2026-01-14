  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Najmočnejši potni listi na svetu: Slovenci lahko brez vizuma obiščemo 184 držav

    Henleyjev indeks potnih listov razkriva, kateri so najboljši za potovanja v letu 2026. Slovenija zaseda peto mesto.
    Slovenci lahko brez vizuma obiščemo 184 držav. FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    Slovenci lahko brez vizuma obiščemo 184 držav. FOTO: Shutterstock 
    Mi. J.
    14. 1. 2026 | 10:45
    14. 1. 2026 | 13:04
    3:51
    A+A-

    Močni potni listi poleg enostavnega oddiha v oddaljenih krajih in več možnosti za širjenje gospodarske dejavnosti predvsem slikajo dobre odnose med državami. Henleyjev indeks potnih listov je razkril najmočnejše potne liste za leto 2026. Na prvih treh mestih so azijske države – prvi je Singapur, ki omogoča obisk brez vizuma v 192 državah. Na drugem mestu sta z 188 državami izenačeni Japonska in Južna Koreja.

    image_alt
    Navdih za nova potovanja – kje smo potovali v letu 2025

    Nato z dvema državama manj sledi pet evropskih držav: Danska, Luksemburg, Španija, Švedska in Švica. Evropa s 185 državami dominira tudi na četrtem mestu na lestvici. Zasedajo ga Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska in Norveška. 

    Slovenci lahko brez vizuma obiščemo 184 držav in si delimo peto mesto z Madžarsko, Slovaško, Portugalsko in Združenimi arabskimi emirati.

    Na lestvici so najbolj napredovali Združeni arabski emirati. Od leta 2006 so  pridobili 146 dodatnih držav, ki jih lahko obiščejo brez vizuma. Največji padec pa je doletel Veliko Britanijo, ki je v enem letu izgubila 12 držav. 

    Na šestem mestu so Hrvaška, Češka, Estonija, Malta, Nova Zelandija in Poljska. Za njimi pa z 182 državami Avstralija, Velika Britanija, Latvija in Liechtenstein.

    Kanada, Islandija in Litva so vabljene v 181 držav, Malezija pa v 180. Deseto mesto z 179 državami zasedajo ZDA, ki so lani izgubile sedem držav.

    Potni list kot pokazatelj politične stabilnosti

    Moč potnega lista v resnici odseva politično stabilnost, diplomatsko kredibilnost in sposobnost oblikovanja mednarodnih pravil, pravi Misha Glenny, novinar in rektor Inštituta za družbene vede na Dunaju.

    »Ker se čezatlantski odnosi zaostrujejo in domača politika postaja čedalje bolj nestabilna, je manjša mobilnost za državi, kot sta ZDA in Združeno kraljestvo, znak globlje geopolitične rekalibracije,« pojasnjuje novinar. 

    Najmočnejši potni listi

    1. Singapur (192 držav)

    2. Japonska, Južna Koreja (188)

    3. Danska, Luksemburg, Španija Švedska, Švica (186)

    4. Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska,   Norveška (185)

    5. Slovenija, Madžarska, Portugalska, Slovaška, Združeni arabski emirati (184)

    6. Hrvaška, Češka, Estonija, Malta, Nova Zelandija, Poljska (183)

    7. Avstralija, Latvija, Liechtenstein, Velka Britanija (182)

    8. Kanada, Islandija, Litva (182)

    9. Malezija (180)

    10. Združene države Amerike (179)

     

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Levi pol bo Prerodu dopuščal spoštljivo kritiko vlade

    Progresivne fronte ne bo, zato pa spoštljiva komunikacija na levem polu in poziv k množični udeležbi volitev.
    Uroš Esih, Janez Tomažič 13. 1. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    potovanjapotni listturizemSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    »Princesa oranžne revolucije« Julija Timošenko obtožena korupcije

    Nekdanja ukrajinska premierka je poslancem drugih strank menda ponujala plačilo, da so glasovali po njenem nareku.
    Boris Čibej 14. 1. 2026 | 13:49
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako Slovenija občuti rekordni kitajski trgovinski presežek

    »Močna azijska konkurenca na nas iz dneva v dan bolj pritiska,« ugotavlja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.
    Nejc Gole 14. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Danska bo po grožnjah ZDA okrepila vojsko na Grenlandiji

    Na Grenladiji, ki jo želi predsednik ZDA zavzeti, imajo ZDA že vojaške baze.
    14. 1. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijca se vračata v lov za Prevcem

    Avstrijsko reprezentanco bosta v japonskem Sapporu okrepila smučarska skakalca, ki sta tekmovanje v Zakopanah izpustila.
    14. 1. 2026 | 12:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 1. 2026 | 12:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Danska bo po grožnjah ZDA okrepila vojsko na Grenlandiji

    Na Grenladiji, ki jo želi predsednik ZDA zavzeti, imajo ZDA že vojaške baze.
    14. 1. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijca se vračata v lov za Prevcem

    Avstrijsko reprezentanco bosta v japonskem Sapporu okrepila smučarska skakalca, ki sta tekmovanje v Zakopanah izpustila.
    14. 1. 2026 | 12:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 1. 2026 | 12:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo