Najmočnejši potni listi na svetu: Slovenci lahko brez vizuma obiščemo 184 držav

Močni potni listi poleg enostavnega oddiha v oddaljenih krajih in več možnosti za širjenje gospodarske dejavnosti predvsem slikajo dobre odnose med državami. Henleyjev indeks potnih listov je razkril najmočnejše potne liste za leto 2026. Na prvih treh mestih so azijske države – prvi je Singapur, ki omogoča obisk brez vizuma v 192 državah. Na drugem mestu sta z 188 državami izenačeni Japonska in Južna Koreja.

Nato z dvema državama manj sledi pet evropskih držav: Danska, Luksemburg, Španija, Švedska in Švica. Evropa s 185 državami dominira tudi na četrtem mestu na lestvici. Zasedajo ga Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska in Norveška.

Slovenci lahko brez vizuma obiščemo 184 držav in si delimo peto mesto z Madžarsko, Slovaško, Portugalsko in Združenimi arabskimi emirati.

Na lestvici so najbolj napredovali Združeni arabski emirati. Od leta 2006 so pridobili 146 dodatnih držav, ki jih lahko obiščejo brez vizuma. Največji padec pa je doletel Veliko Britanijo, ki je v enem letu izgubila 12 držav.

Na šestem mestu so Hrvaška, Češka, Estonija, Malta, Nova Zelandija in Poljska. Za njimi pa z 182 državami Avstralija, Velika Britanija, Latvija in Liechtenstein.

Kanada, Islandija in Litva so vabljene v 181 držav, Malezija pa v 180. Deseto mesto z 179 državami zasedajo ZDA, ki so lani izgubile sedem držav.

Potni list kot pokazatelj politične stabilnosti

Moč potnega lista v resnici odseva politično stabilnost, diplomatsko kredibilnost in sposobnost oblikovanja mednarodnih pravil, pravi Misha Glenny, novinar in rektor Inštituta za družbene vede na Dunaju.

»Ker se čezatlantski odnosi zaostrujejo in domača politika postaja čedalje bolj nestabilna, je manjša mobilnost za državi, kot sta ZDA in Združeno kraljestvo, znak globlje geopolitične rekalibracije,« pojasnjuje novinar.