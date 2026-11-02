Kateri tip pnevmatik je pravi za vaše vozilo in slog vožnje?

Če pa veliko vozite po avtocesti ali živite v hribovitem kraju, potrebujete dva kompleta pnevmatik, letnega in zimskega. Ne glede na odločitev je 15. november zakonsko določen rok, do katerega mora biti menjava pnevmatik opravljena.

Kdaj morate imeti zimsko opremo in kaj šteje zanjo?

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, kaj šteje za zimsko opremo in v katerem obdobju je obvezna. Izbira pnevmatik mora zato najprej ustrezati zakonu. Za zimsko opremo štejejo:

zimske pnevmatike z najmanj 3 mm globine profila,

globine profila, celoletne pnevmatike z zimsko oznako in najmanj 3 mm profila,

profila, letne pnevmatike z najmanj 3 mm profila in snežne verige v prtljažniku.



Zimsko pnevmatiko prepoznate po oznaki M+S (angl. mud and snow, blato in sneg) ali po simbolu 3PMSF (angl. three-peak mountain snowflake, gora s tremi vrhovi in snežinko). Simbol 3PMSF dobi pnevmatika, ki opravi preizkus oprijema na snegu.

Ob menjavi pri servisu, na primer v Avtocentru Frko, preverijo globino profila in morebitne poškodbe, kolesa namestijo in uravnotežijo ter nastavijo tlak v pnevmatikah. Pregled pred sezono pokaže, ali je komplet še primeren za naslednjo zimo.

Zimska oprema je obvezna od 15. novembra do 15. marca, v zimskih razmerah pa tudi izven tega obdobja. Ob sneženju ali poledici velja obveznost tudi oktobra ali aprila.

Letne, zimske ali celoletne pnevmatike: v čem je razlika

Ko veste, kaj zahteva zakon, je izbira pnevmatik odvisna od tega, kako se posamezen tip obnese na cesti.

Tip Zmes Profil Prednost Slabost letne trša manj zarez krajša zavorna pot v vročini slab oprijem v mrazu zimske mehkejša gost, z lamelami dober oprijem na snegu in mokrem vozišču večja obraba v vročini celoletne vmesna kombiniran en komplet vse leto slabše v skrajnih razmerah



Zimska pnevmatika ostane prožna tudi v mrazu, lamele (drobne zareze v profilu) pa se zagrizejo v sneg in odvajajo vodo. Letna je v toplem bolj stabilna, ima krajšo zavorno pot in se manj obrablja. Celoletna je kompromis, ki v vročini ali globokem snegu ne doseže lastnosti nobenega od specializiranih tipov.

Kako izbrati glede na vozilo in slog vožnje?

Za mestno vožnjo, manj kilometrov in nižinske kraje je izbira pnevmatik preprosta: celoletne so smiselna rešitev. Prihranite eno menjavo na leto in prostor za hrambo drugega kompleta. Vendar pa se zavedajte, da je to zgolj kompromis.

Če veliko vozite, pogosto uporabljate avtocesto ali živite v hribovitih in snežnih krajih, se odločite za dva kompleta. Enako velja za bolj športno vožnjo, saj so specializirane letne in zimske pnevmatike pri večjih obremenitvah boljše od kompromisne rešitve.

Težja vozila, kot so športni terenci (SUV) in električni avtomobili, potrebujejo pnevmatike z ustreznim indeksom nosilnosti in hitrostnim indeksom, ki ju določa homologacija (uradna odobritev vozila za promet). Dimenzija mora biti skladna s prometnim dovoljenjem oziroma navodili proizvajalca vozila.

Večina voznikov sezonsko menjavo pnevmatik opravi dvakrat na leto. Podrobnosti o storitvi, ki vključuje pregled globine profila, namestitev, uravnoteženje koles in nastavitev tlaka, najdete na strani menjava pnevmatik – cena.

Kaj povedo oznake na pnevmatiki in nalepki EU?

Pri izbiri pnevmatik si pomagajte z zapisom na strani, na primer 205/55 R16 91V:

205 je širina pnevmatike v milimetrih,

je širina pnevmatike v milimetrih, 55 je razmerje med višino boka in širino v odstotkih,

je razmerje med višino boka in širino v odstotkih, R16 pomeni radialno izvedbo in premer platišča v palcih,

pomeni radialno izvedbo in premer platišča v palcih, 91 je indeks nosilnosti, ki določa največjo obremenitev,

je indeks nosilnosti, ki določa največjo obremenitev, V je hitrostni indeks, ki določa največjo dovoljeno hitrost.



Energijska nalepka EU omogoča primerjavo modelov po treh merilih. Kotalni upor (sila, ki zavira kotaljenje kolesa) vpliva na porabo goriva oziroma doseg električnega vozila, oprijem na mokri podlagi na zavorno pot, hrup pa na udobje v kabini in obremenitev okolice.

Starost pnevmatike razkrije koda DOT, ki jo najdete na boku. Pri nakupu preverite, ali pnevmatika ni bila predolgo na zalogi, saj guma s časom otrdi.

Zadnje štiri številke kode DOT pomenijo teden in leto izdelave pnevmatike. Zapis 1225 pomeni 12. teden leta 2025.

Prava odločitev za pnevmatike temelji na treh merilih: zakonodaji, vozilu ter na tem, koliko in kje vozite. Celoletni komplet ustreza zmernim razmeram in manjši kilometrini, dva kompleta pa večjim obremenitvam, zahtevnejšemu terenu in dinamični vožnji. Pred nakupom preverite dimenzijo in indekse v prometnem dovoljenju, na boku pa zimsko oznako in kodo DOT. Pnevmatike so edini stik vozila s cesto, zato se premišljena izbira obrestuje pri vsakem zaviranju.

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