Kateri tip pnevmatik je pravi za vaše vozilo in slog vožnje?

Če pa veliko vozite po avtocesti ali živite v hribovitem kraju, potrebujete dva kompleta pnevmatik, letnega in zimskega. Ne glede na odločitev je 15. november zakonsko določen rok, do katerega mora biti menjava pnevmatik opravljena.
Zakon o pravilih cestnega prometa določa, kaj šteje za zimsko opremo in v katerem obdobju je obvezna. Izbira pnevmatik mora zato najprej ustrezati zakonu. Za zimsko opremo štejejo:
Zimsko pnevmatiko prepoznate po oznaki M+S (angl. mud and snow, blato in sneg) ali po simbolu 3PMSF (angl. three-peak mountain snowflake, gora s tremi vrhovi in snežinko). Simbol 3PMSF dobi pnevmatika, ki opravi preizkus oprijema na snegu.
Ob menjavi pri servisu, na primer v Avtocentru Frko, preverijo globino profila in morebitne poškodbe, kolesa namestijo in uravnotežijo ter nastavijo tlak v pnevmatikah. Pregled pred sezono pokaže, ali je komplet še primeren za naslednjo zimo.
Zimska oprema je obvezna od 15. novembra do 15. marca, v zimskih razmerah pa tudi izven tega obdobja. Ob sneženju ali poledici velja obveznost tudi oktobra ali aprila.
Ko veste, kaj zahteva zakon, je izbira pnevmatik odvisna od tega, kako se posamezen tip obnese na cesti.
|
Tip
|
Zmes
|
Profil
|
Prednost
|
Slabost
|
letne
|
trša
|
manj zarez
|
krajša zavorna pot v vročini
|
slab oprijem v mrazu
|
zimske
|
mehkejša
|
gost, z lamelami
|
dober oprijem na snegu in mokrem vozišču
|
večja obraba v vročini
|
celoletne
|
vmesna
|
kombiniran
|
en komplet vse leto
|
slabše v skrajnih razmerah
Zimska pnevmatika ostane prožna tudi v mrazu, lamele (drobne zareze v profilu) pa se zagrizejo v sneg in odvajajo vodo. Letna je v toplem bolj stabilna, ima krajšo zavorno pot in se manj obrablja. Celoletna je kompromis, ki v vročini ali globokem snegu ne doseže lastnosti nobenega od specializiranih tipov.
Za mestno vožnjo, manj kilometrov in nižinske kraje je izbira pnevmatik preprosta: celoletne so smiselna rešitev. Prihranite eno menjavo na leto in prostor za hrambo drugega kompleta. Vendar pa se zavedajte, da je to zgolj kompromis.
Če veliko vozite, pogosto uporabljate avtocesto ali živite v hribovitih in snežnih krajih, se odločite za dva kompleta. Enako velja za bolj športno vožnjo, saj so specializirane letne in zimske pnevmatike pri večjih obremenitvah boljše od kompromisne rešitve.
Težja vozila, kot so športni terenci (SUV) in električni avtomobili, potrebujejo pnevmatike z ustreznim indeksom nosilnosti in hitrostnim indeksom, ki ju določa homologacija (uradna odobritev vozila za promet). Dimenzija mora biti skladna s prometnim dovoljenjem oziroma navodili proizvajalca vozila.
Večina voznikov sezonsko menjavo pnevmatik opravi dvakrat na leto. Podrobnosti o storitvi, ki vključuje pregled globine profila, namestitev, uravnoteženje koles in nastavitev tlaka, najdete na strani menjava pnevmatik – cena.
Pri izbiri pnevmatik si pomagajte z zapisom na strani, na primer 205/55 R16 91V:
Energijska nalepka EU omogoča primerjavo modelov po treh merilih. Kotalni upor (sila, ki zavira kotaljenje kolesa) vpliva na porabo goriva oziroma doseg električnega vozila, oprijem na mokri podlagi na zavorno pot, hrup pa na udobje v kabini in obremenitev okolice.
Starost pnevmatike razkrije koda DOT, ki jo najdete na boku. Pri nakupu preverite, ali pnevmatika ni bila predolgo na zalogi, saj guma s časom otrdi.
Zadnje štiri številke kode DOT pomenijo teden in leto izdelave pnevmatike. Zapis 1225 pomeni 12. teden leta 2025.
Prava odločitev za pnevmatike temelji na treh merilih: zakonodaji, vozilu ter na tem, koliko in kje vozite. Celoletni komplet ustreza zmernim razmeram in manjši kilometrini, dva kompleta pa večjim obremenitvam, zahtevnejšemu terenu in dinamični vožnji. Pred nakupom preverite dimenzijo in indekse v prometnem dovoljenju, na boku pa zimsko oznako in kodo DOT. Pnevmatike so edini stik vozila s cesto, zato se premišljena izbira obrestuje pri vsakem zaviranju.
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