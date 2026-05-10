Katoliški duhovnik in imam skupaj v boksarskem ringu

»Upal sem, da se bosta res pomerila v boksu,« je bil eden izmed mnogih komentarjev na družbenih omrežjih, ki jih je vzpodbudilu neobičajno versko srečanje, ki odmeva v Italiji. V isti boksarski ring v Piacenzi sta se podala katoliški duhovnik in islamski imam, dogodek v medijih odmeva kot primer religiozne in kulturne integracije, kot gradnja mostov v športu.

Številne komentatorje na družbenih omrežjih je dogodek navdušil, mnogih ne.

Imam je v ringu prepeval odlomek iz sure iz Korana, župnik pa prebral evangelij in blagoslovil telovadnico, v kateri ring stoji.

Dogodek je bil del odprtja novih prostorov boksarskega kluba Boxe Piacenza.

»Danes je šport bolj kot kdaj koli prej sredstvo družbenega, rasnega in celo verskega povezovanja,« sta ob vstopu v ring poudarila župnik župnije Naše Gospe Lurške don Giuseppe Lusignani in imam iz Piacenze Jasen Ben Tabit.

Boxe Piacenza v medijih označujejo za talilni lonec narodnosti – boksarji prihajajo iz 15 držav –, obenem pa za športno društvo, ki veliko pozornosti namenja socialnim vprašanjem in ranljivim skupinam. Med navzočimi sta bila tudi Maria Rosa Trucchi, predstavnica Združenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo iz Piacenze, ter Claudio Piria, ki je leta 2018 zbolel za Parkinsonovo boleznijo in je del skupine ljudi, ki prihajajo v telovadnico na vadbo. Ta je izjemno pomembna pri soočanju s to boleznijo.