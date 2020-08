Katy Perry rodila hčerko Daisy Dove

Ameriška pevka(35) je danes rodila prvega otroka, hčerNjen oče je igralecRojstvo je javnosti razkril UNICEF, saj sta starša ambasadorja te organizacije.Na instagramu so objavil sliko, na kateri držita hčerino roko. »Lebdiva v ljubezni in občudovanju, da je najina hči v svet prispela varno in zdravo,« sta v objavi sporočila Perryjeva in Bloom. »Hvaležna sva za tako lahek porod. Marsikje po svetu še vedno primanjkuje zdravstvenih delavcev, vsakih enajst sekund pa zaradi zapletov, ki bi se dali preprečiti, umre nosečnica ali novorojenček.«Perryjeva in Bloom sta zaročena od februarja 2019, njuna poroka, načrtovana za letos, pa prestavljena zaradi pandemije covida-19. Nosečnost je pevka razkrila z videom pesmi Never Worn White (Nikoli nisem nosila belo), ki je izšel marca letos, zatem je oboževalce s pomočjo spletnih omrežij redno obveščala o poteku nosečnosti. Ob rojstvu hčere sta z Bloomom za UNICEF postavila tudi spletno stran za donacije otrokom širom sveta.Katy Perry, rojena Katheryn Elizabeth Hudson, je z urami petja začela pri devetih letih. Na prvi plošči je prepevala gospel, vendar je kmalu zatem zaslovela predvsem s pop žanrom, prva uspešnica je bila I Kissed a Girl, ki je leta 2008 izšla na plošči One of the Boys. Zatem je izdala še štiri studijske albume, najbolj znana pa je po pesmih Black Horse, California Girls, TGIF, Firewrok in Roar. Prejela je več nagrad Billboard in MTV, nominirana je bila tudi za emmyje in grammyje.