Katy Perry je z objavo prve skupne fotografije potrdila govorice

Zvezdnica Katy Perry je z objavo prve skupne fotografije na instagramu potrdila zvezo z nekdanjim kanadskim premierom Justinom Trudeaujem. Po mesecih ugibanj o morebitni romanci je pevka delila serijo zasebnih fotografij in videoposnetkov s potovanja na Japonsko. Nekaj dni prej je o skupnem potovanju namignil tudi Trudeau, ko je na spletnem portalu X delil fotografijo, na kateri Perryjeva pozira skupaj z nekdanjim japonskim predsednikom vlade Fumiom Kišido in njegovo ženo Juko.

Govorice o njuni romanci so se začele poleti, ko so ju opazili na večerji v Montrealu, nato pa so Trudeauja dva dni kasneje videli, kako na vso moč poje pesem Firework na Perryjinem koncertu. V javnosti sta se skupaj pojavila tudi oktobra, ko so ju fotografirali, kako se držita za roke po ogledu kabaretne predstave v Parizu, v sklopu praznovanja pevkin­ega 41. rojstnega dne, poroča Guardian.

Perryjeva je julija naznanila razhod z igralcem Orlandom Bloomom, s katerim sicer nista bila poročena, imata pa skupaj petletno hčerko. Trudeau je marca odstopil kot predsednik vlade, že leta 2023 pa sporočil, da se po 18 letih ločuje od soproge Sophie Grégoire.