Greva na kavo? Vprašanje, ki ga postavljam prijateljem, znancem, sodelavcem, čeprav sama v resnici kave ne pijem. Kava je tudi v moji glavi postala sinonim za civilizirano, umirjeno druženje, dober pogovor …

Ob pisanju tega besedila sem bila presenečena, ko sem ugotovila, da je bil ta pomen zabeležen že pred več kot pol stoletja v gradivu za SSKJ, ki kavo v zvezi s predlogom na razlaga kot 'družabni sestanek ali pogovor, pri katerem se pije navadno kava'.

Beseda navadno kaže, da so že takrat obstajali »nekofetarji« kot jaz, ki jim kava ni bila nujna sestavina opravila iti na kavo. Zanimivo, da beseda čaj v pomenu 'popoldanski družabni sestanek, pri katerem se postreže s čajem', te možnosti ne ponuja. Očitno se pivci čaja manj prilagajajo tistim, ki z njimi ne delijo okusa za pijače.

No, če sem čisto iskrena, pravzaprav nisem stroga »nekofetarica«. Kava je zame tisti izhod v sili, ko sem tako utrujena, da čokolada ne zaleže več, spanje pa ni opcija. In takrat deluje prav čudežno. Pospeši mi srčni utrip, možgani podivjajo, želja po spancu izgine. In ravno zato, da tega čudežnega učinka ne izgubim, jo doziram previdno, samo v nujnih primerih. In še takrat se ne držim pregovora iz Slovarja pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, da mora biti črna kot pekel, močna kot smrt in sladka kot ljubezen. Oziroma upoštevam samo njegov zadnji del.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Alenka Jelovšek.