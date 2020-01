Kazen za sprehajanje v pižami je objava fotografije na spletu

Fotografije bodo še objavljali, a jih bodo zameglili

FOTO: Reuters

Suzhou se poteguje za naziv najbolj civiliziranega mesta, po ulicah se je prepovedano sprehajati v pižamah, so pojasnile oblasti v tem kitajskem mestu, ko so na spletu objavile fotografije, ki so jih posnele nadzorne kamere. To po njihovem prepričanju ni civilizirano.Razkrili so tudi druge primere neprimernega obnašanja, med drugim »ležanje (na klopi) na neciviliziran način« in deljenje promocijskih letakov. Ljudje so bili ogorčeni predvsem zaradi objave fotografij oseb v pižamah, saj so prepričani, da s tem, da ima nekdo na sebi to oblačilo, ni nič narobe.Poleg fotografij so na spletu objavili tudi imena, kopijo osebne izkaznice in druge občutljive osebne podatke. Ljudje so opozarjali na poseganje v zasebnost in oblasti so se kasneje opravičile: »Želeli smo končati necivilizirano obnašanje, vendar bi seveda morali zaščiti zasebnost prebivalcev,« so zapisali.Kot so dodali, bodo v prihodnje zameglili fotografije, da ne bo vidna identiteta ljudi, poroča BBC, ki je spomnil, da aktivni pristop k omejevanju nezaželenega obnašanja v tem mestu ni nova zadeva. Lani so mestne oblasti po poročanju medijev prosile meščane, naj jim posredujejo fotografije neciviliziranega obnašanja, v zameno za dobre namige pa bi dobili deset juanov (1,3 evra).Na Kitajskem so v zadnjih letih poostrili nadzor na javnih površinah. Pred dvema letoma je bilo po državi nameščenih 170 milijonov nadzornih kamer, letos pa naj bi jih namestili še 400 milijonov. Številne kamere so zelo napredne in okrepljene z umetno inteligenco, kar jim omogoča prepoznavanje oseb, ki jih snemajo.