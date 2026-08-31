Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Piš​e: asist. dr. Domen Stropnik, dr. med., specialist ortopedske kirurgije

Gre za minimalno invaziven poseg, kar za bolnika pomeni manj bolečin, krajšo hospitalizacijo in hitrejše okrevanje kot pri klasični operaciji. Prav zato v ambulanti paciente najpogosteje zanima, kdaj se lahko spet vrnejo k teku, kolesarjenju, nogometu ali smučanju. Vprašanje je razumljivo in preprosto, odgovor nanj pa malo manj.

Asist. dr. Domen Stropnik, dr. med., spec. ortopedske kirurgije; FOTO: Artros

Poškodba meniskusa

Odvisen je od treh stvari: katera struktura je bila poškodovana, kako je bila popravljena in kako se telo nanjo odziva med rehabilitacijo. V nadaljevanju članka bom predstavil, kaj se dogaja pri najpogostejših artroskopskih posegih na kolenu ter kdaj in kako se bolniki lahko vrnejo k športnim dejavnostim.

Meniskus je hrustančna blazinica, ki vpliva na stabilnost kolena in blaži obremenitve med stegnenico in golenico. Pri natrganju kirurg izbira med dvema pristopoma: šivanjem meniskusa (ohranitev tkiva) ali delno odstranitvijo poškodovanega dela (parcialna meniskektomija).

Pri delni odstranitvi je okrevanje razmeroma hitro. Lažje športne aktivnosti, kot je tek, so pogosto možne že po štirih do šestih tednih, popolna vrnitev k tekmovalnemu športu pa po šestih do osmih tednih.

Pri šivanju meniskusa je pot daljša, saj se mora meniskus dejansko zarasti. Obremenitev je v prvih tednih omejena, k teku se bolniki vrnejo praviloma po treh mesecih, h kontaktnim in zasučnim športom (nogomet, košarka, smučanje) pa šele po štirih do šestih mesecih.

Čeprav je zaradi daljšega okrevanja šivanje na prvi pogled manj »priročno«, je dolgoročno praviloma boljša izbira, saj ohranjeni meniskus pomembno ščiti sklepni hrustanec pred prezgodnjo obrabo.

Rekonstrukcija sprednje križne vezi (ACL)

To je verjetno najbolj znan artroskopski poseg med rekreativnimi in vrhunskimi športniki. Pretrgano vez nadomestimo s presadkom oziroma vsadkom, pri čemer najpogosteje uporabimo tkivo iz lastne tetive pogačice, tetive zadnje stegenske lože ali tetive kvadricepsa.

Pomembno je razumeti, da presadek v telesu ne »zraste« čez noč, temveč skozi proces, imenovan ligamentizacija, postopoma pridobiva biološko trdnost. To lahko traja približno leto dni, zato so sodobne smernice precej bolj konservativne, kot so bile pred desetimi leti:

Tek v ravni liniji je običajno dovoljen po treh do štirih mesecih.

Vrnitev k treningu z zasuki, skoki in menjavami smeri (nogomet, košarka, rokomet, tenis) je priporočljiva šele po devetih mesecih.

Pri tekmovalnih športnikih vse več strokovnjakov priporoča vrnitev od devet do dvanajst mesecev, saj raziskave kažejo, da je tveganje za ponovno poškodbo pri vrnitvi pred devetim mesecem tudi do dvakrat višje.

Datum na koledarju pri tem ni edino merilo. Vrnitev k športu naj bo pogojena z izpolnjenimi funkcijskimi testi: mišično močjo, ki doseže vsaj 90 % moči zdrave noge, stabilnostjo pri doskoku in nadzorom giba kolena.

Zdravljenje hrustančnih poškodb

Hrustanec ima omejeno sposobnost celjenja, zato je tudi pristop k zdravljenju bolj individualen. Metode segajo od enostavnega glajenja in mikrofrakturiranja (izvrtanje majhnih lukenj v kost, ki spodbudi nastanek nadomestnega tkiva) do naprednejših bioloških tehnik, kot je presaditev hrustančnih celic.

Ker gre za tkivo, ki potrebuje čas za zorenje, je okrevanje najdaljše med kolenskimi posegi. Pri obsežnejših hrustančnih rekonstrukcijah vrnitev k intenzivnejšim športom pogosto traja od šest do dvanajst mesecev. Nestrpnost je največji sovražnik dobrega izida.

Kaj je pomembno za varno vrnitev

Ne glede na vrsto posega veljajo nekatera splošna načela, ki jih v ambulanti poudarjam vsakemu bolniku:

Čas je nujen, a ne zadosten pogoj. Tkivo (kita, vez, hrustanec) potrebuje biološki čas za celjenje, ki ga s treningom ne moremo pospešiti, lahko pa ga z njim ogrozimo. Funkcionalnost šteje več kot čas od posega. Sodobna rehabilitacija se vse bolj opira na merljive teste (moč, ravnotežje, nadzor giba), namesto na določeno število tednov. Postopnost prepreči ponovne poškodbe. Največ ponovnih pretrganj in izvinov se zgodi prav zato, ker se športnik vrne prehitro ali preskoči vmesne faze (npr. iz teka naravnost v tekmo). Fizioterapija ni dodatek, temveč del zdravljenja. Uspeh operacije je le polovica zgodbe, druga polovica je dosledna in strokovno vodena rehabilitacija. Vsak primer je drugačen. Starost, raven športne aktivnosti, obseg poškodbe in kakovost tkiva pomembno vplivajo na to, kako hitro in kako varno se lahko nekdo vrne k svojemu športu.

Artroskopija je bolnikom prinesla veliko prednost pred klasično kirurgijo, a pot do polne športne zmogljivosti ostaja proces, ki zahteva potrpežljivost in sodelovanje med bolnikom, kirurgom in fizioterapevtom. Vprašanje »kdaj se lahko vrnem k športu« je zato bolje preoblikovati v »kaj moram doseči, preden se vrnem k športu«. Takšen pristop dolgoročno prinaša manj ponovnih poškodb in bolj trajno vrnitev v aktivno življenje.

Pogosta vprašanja Kdaj se lahko vrnem k teku po operaciji meniskusa? Odvisno od vrste posega. Če je bil poškodovani del meniskusa odstranjen, je tek pogosto možen že po štirih do šestih tednih. Če je bil meniskus zašit, se k teku vrnete praviloma šele po treh mesecih, ker se mora meniskus zarasti. Točno za vaš primer lahko oceni ortoped na pregledu. Zakaj je šivanje meniskusa boljše, čeprav traja okrevanje dlje? Ker ohranjeni meniskus dolgoročno ščiti hrustanec v kolenu pred obrabo. Daljše okrevanje je v tem primeru naložba v zdravje sklepa na dolgi rok. Kdaj se lahko vrnem k nogometu, košarki ali smučanju po rekonstrukciji križne vezi? K treningu z zasuki, skoki in menjavami smeri se priporoča vrnitev šele po devetih mesecih. Raziskave kažejo, da je tveganje za ponovno pretrganje pri vrnitvi pred tem časom tudi do dvakrat višje. Je dovolj, da počakam devet mesecev in se potem vrnem? Čas je nujen, ni pa dovolj. Pred vrnitvijo k športu mora mišična moč operiranega uda doseči vsaj 90 % moči zdrave noge, poleg tega se preverita stabilnost pri doskoku in nadzor giba. Priporočljiv časovni okvir ni edino merilo. Koliko časa traja okrevanje po operaciji hrustanca? Hrustanec se celi počasneje kot druge strukture v kolenu, zato je okrevanje najdaljše. Pri obsežnejših posegih vrnitev k intenzivnejšim športom pogosto traja od šest do dvanajst mesecev. Točen čas je odvisen od obsega poškodbe in izbranega načina zdravljenja. Zakaj ne smem pohiteti z vrnitvijo k športu? Ker tkivo (kita, vez ali hrustanec) potrebuje biološki čas za celjenje, ki ga s treningom ne moremo pospešiti, lahko pa ga ogrozimo. Večina ponovnih poškodb se zgodi prav zato, ker se nekdo vrne prehitro ali preskoči vmesne faze. Ali je fizioterapija res potrebna, ali je dovolj, da se sam malo razgibam? Fizioterapija je del zdravljenja in ne dodatek k posegu. Uspeh operacije je le polovica zgodbe, druga polovica je strokovno vodena rehabilitacija. Ali so časi okrevanja enaki za vse? Ne. Na to, kako hitro in varno se nekdo vrne k svojemu športu, vplivajo starost, raven športne aktivnosti, obseg poškodbe in kakovost tkiva. Točno za vaš primer lahko oceni ortoped na pregledu.

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