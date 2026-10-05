Kdaj se začenjajo vodeni ogledi gradu Turjak, kdaj se odpira hotel?

Danes je kavarna ponovno zaprta, saj bo sprva odprta le od četrtka do nedelje, v prihodnje pa načrtujejo razširitev tudi na druge dni v tednu, so pojasnili. Ta teden prav tako še ne bodo na voljo vodeni ogledi gradu in stalne razstave; z vodstvi, ki jih pripravljajo v sodelovanju z lokalnimi partnerji, bodo začeli prihodnji četrtek, 15. oktobra. Konec meseca načrtujejo še odprtje Hotela Grad Turjak, ki ima 14 sob. Kot so še pojasnili na JGZ Brdo za Delo, v njem pričakujejo širok krog individualnih gostov ter obiskovalce, ki se bodo na Turjaku mudili zaradi dogodkov. »Lovski dom bo deloval kot depandansa s tremi zvezdicami. Namestitve bodo namenjene predvsem skupinam in bodo dopolnjevale aktivnosti na gradu ter v njegovi okolici. V določenih terminih bo mogoča tudi izvedba šole v naravi,« ...