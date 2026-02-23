Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Avtor: asist. dr. Domen Stropnik, dr. med., specialist ortopedske kirurgije

Izpah pogačice je praviloma akutna poškodba kolena, pri kateri se pogačica izmakne iz svojega fiziološkega položaja znotraj trohlearnega žleba stegnenice. Do poškodbe praviloma pride pri najstnikih ali mlajših odraslih ob fizični dejavnosti.

Kako pride do poškodbe in kaj se lahko poškoduje?

Večinoma gre za nekontaktno poškodbo kolena, pri kateri pride do upogiba in valgusa kolenskega sklepa. Izpah pogačice povzroči poškodbo medialnih stabilizatorjev pogačice (medialni patelofemoralni ligament – MPFL), dodatno lahko pride tudi do drugih poškodb v kolenu, predvsem do poškodbe hrustanca.

Ob akutni poškodbi bolniki opažajo deformacijo sklepa in hudo bolečino. Pogačica se lahko vrne na svoje mesto spontano, pogosto mora medicinsko osebje sklep naravnati. Po repoziciji pogačice se v kolenu lahko pojavi tudi večja oteklina.

Kaj storiti pri prvem izpahu pogačice?

Ob prvem izpahu pogačice brez pridružene poškodbe hrustančnih površin se praviloma odločimo za zdravljenje brez operacije (konservativno zdravljenje). To vključuje lajšanje bolečin s fizioterapijo, krepitev stegenskih mišic (zlasti notranjega dela sprednje stegenske mišice – vastus medialis), uporabo opornice za pogačico in prilagoditev telesne dejavnosti.

Z okrepitvijo notranjega dela stegenskih mišic zmanjšamo stranske sile, ki vlečejo pogačico proti zunanji strani kolena in lahko povzročijo ponovni izpah.

Posebna pozornost je potrebna tudi pri položaju kolena pri upogibanju. S pravilnim položajem kolena ob vstajanju iz sedečega položaja (kolena v širini ramen) prav tako zmanjšamo stranske sile, ki vplivajo na nestabilnost pogačice.

Kako zdravimo ponavljajoče se izpahe?

Ob prvem izpahu s pridruženimi hrustančnimi poškodbami ali v primeru ponavljajočih se izpahov pogačice se odločimo za operativno stabilizacijo pogačice. Pred operativnim posegom je treba opraviti ustrezne diagnostične preiskave z RTG, CT in MR kolena. Z omenjenimi preiskavami natančno ocenimo rizične dejavnike za nestabilnost pogačice in pridružene poškodbe.

Operativna stabilizacija pogačice

Pri stabilizaciji pogačice govorimo o »à la carte« operaciji, saj je treba za vsakega bolnika opraviti individualni plan zdravljenja in oceno rizičnih dejavnikov. Anatomski dejavniki, ki predstavljajo povečano tveganje za ponavljajoče se izpahe, so globina trohlearnega žleba stegnenice (trohlearna displazija), visoka pogačica (patella alta) in povečana razdalja med narastiščem patelarnega ligamenta na golenico in položajem trohlearnega žleba (razdalja TT–TG).

Ob operativnem posegu popravimo anatomske nepravilnosti (medializacija in/ali distalizacija tibialnega tuberkla, poglobitev trohlearnega žleba – trohleoplastika), ki jim dodamo rekonstrukcijo medialnih stabilizatorjev pogačice (medialnega patelofemoralnega ligamenta – MPFL). Sočasno oskrbimo tudi morebitne dodatne poškodbe v kolenu, kot so poškodbe hrustanca, morebitne poškodbe meniskusov in vezi. Poseg se po navadi izvede z minimalno invazivno tehniko skozi več manjših rezov na kolenu.

Preprečitev nadaljnjih izpahov

Cilj operacije je preprečiti nadaljnje izpahe pogačice in s tem zmanjšati morebitne dodatne poškodbe hrustanca in drugih struktur v kolenu ter s tem upočasniti obrabo kolenskega sklepa. Rezultati operativnega zdravljenja so praviloma zelo dobri, z očitnim izboljšanjem funkcionalnega stanja kolena, visokim deležem povrnitve k polnim aktivnostim in športu ter nizko verjetnostjo ponavljajoče se nestabilnosti in pooperativnih zapletov.

Končni uspeh zdravljenja je odvisen od ustrezno izbrane tehnike stabilizacije pogačice, ki popravi anatomske nepravilnosti, in ustrezno vodenega procesa rehabilitacije z upoštevanjem omejitev v zgodnjem pooperacijskem obdobju.

