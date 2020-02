Kdo bo maja prepeval v Rotterdamu?

Na odločitev čaka dvanajst izvajalcev

Za vozovnico na Nizozemsko, ki bo maja v Rotterdamu gostila 65. tekmovanje za pesem Evrovizije, se potegujejo: Simon Vadnjal (Nisi sam), Saška (Še kar lovim tvoj nasmeh), Gaja Prestor (Verjame vase), Ana Soklič (Voda), Inmate (The Salt), Manca Berlec (Večnost), Tinkara Kovač (Forever), Božidar Wolfand – Wolf (Maybe Someday), Parvani Violet (Cupid), Klara Jazbec (Stop the World), IMSET (Femme fatale) in Lina Kuduzović (man like u).

V treh minutah je mogoče pripraviti mehko kuhano jajce ali odboksati eno rundo, še nedavno so mediji pisali, da imajo preobremenjeni slovenski družinski zdravniki le tri minute časa za pregled pacienta.Enak časovni format je odmerjen glasbenemu osvajanju Evrope. Tistim glasbenikom, ki skušajo sleherno leto od leta 1956 zmagati na tekmovanju za pesem Evrovizije.Časa za prepričevanje mednarodne publike je zelo malo; melodije, vokalne, plesne in druge bravure z evrovizijskega odra ne smejo preseči treh minut. Slovenski glasbeniki, ki želijo vozovnico za evrovizijski nastop, morajo še pred tem na domači Emi v režiji nacionalne RTV Slovenija prepričati žirijo in tisti del domovine, ki ga pokrivata signala fiksne ali mobilne telefonije.Kot napovedujejo na nacionalni televiziji, bo tudi pri izboru slovenskega predstavnika za letošnje 65. tekmovanje Evrovizije, ki bo maja v Rotterdamu, znova odločilno telefonsko glasovanje. Resda šele, ko bo tričlanska žirija med dvanajstimi pretendenti za zmago določila dva finalista. Postopek izbora ostaja enak kot v zadnjih letih.Voditelj izbora bo že četrtič, kot gosta večera pa bosta nastopila lanskoletna evrovizijska predstavnikain, ki ju sedaj napovedujejo kotEma je imela lani srečno roko. Zmagovalna Sebi Zale Kralj in Gašperja Šantla je kakovostno glasbeno delo, ki je v Tel Avivu v finalu zasedlo solidno 15. mesto, a si ga je tudi zatem na youtubu ogledalo precej več milijonov ljudi, kot nas je Slovencev. Ob posnetkih še vedno lahko bereš sveže napisane pozitivne komentarje z najrazličnejših geografskih koordinat.Lani nas je uspešno zastopal par, sicer pa so bile, kot je znano, glede izkoristka omenjenih treh minut na evrovizijskem odru od rojstva samostojne države naprej neprimerno uspešnejše Slovenke kot Slovenci.Slovenci so pustili pečat na tem tekmovanju predvsem, ko so se našemili v Slovenke.