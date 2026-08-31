Kdo bo nasledil Karoline Leavitt? Trump izbira novi obraz Bele hiše

Karoline Leavitt je v četrtek zadnjič nastopila kot tiskovna predstavnica Bele hiše. Pred novinarji se je poslovila na neformalnem srečanju pred zahodnim krilom Bele hiše in priznala, da jih bo pogrešala. »Vem, da tega verjetno nihče ne pričakuje od mene,« je dejala, nato pa dodala, da je z njimi vendarle dobro sodelovala.

S tem se je končalo več kot 19 mesecev dolgo obdobje, v katerem je bila Leavittova eden najprepoznavnejših obrazov druge Trumpove administracije. Ko je januarja 2025 prevzela položaj, je s 27 leti postala najmlajša tiskovna predstavnica Bele hiše v zgodovini. Njen odhod je bil napovedan. Predsednik Donald Trump je sredi avgusta sporočil, da bo položaj zapustila konec avgusta, da bi lahko več časa preživela z družino. Po rojstvu drugega otroka maja je vzela dvomesečni porodniški dopust, ko se je vrnila na delo, pa je ugotovila, da zaradi zahtevnosti položaja ne more biti dovolj s svojima otrokoma.

Vendar se iz Trumpovega kroga ne bo umaknila. Ostala bo svetovalka pri gibanju Maga, kjer je bila pred tem tudi tiskovna predstavnica.

Leavittova je bila eden najprepoznavnejših obrazov druge Trumpove administracije. Ko je januarja 2025 prevzela položaj, je s 27 leti postala najmlajša tiskovna predstavnica Bele hiše v zgodovini. FOTO: Instagram

Seznam kandidatov

Leavittova je bila v času mandata znana po hitrih, samozavestnih in pogosto zelo ostrih odgovorih novinarjem. Na neprijetna vprašanja je velikokrat odgovarjala z napadi na njihove motive, novinarje obtoževala pristranskosti in pogosto preusmerjala vprašanja na teme, ki so bolj ustrezale sporočilom Trumpove administracije.

Njen naslednik še ni imenovan. Povedala je, da obstaja seznam kandidatov in da bo tudi sama sodelovala pri izbiri. Do takrat bodo novinarske konference po potrebi prevzemali drugi visoki člani administracije, podobno kot med njenim porodniškim dopustom. Med imeni, ki se omenjajo v povezavi s položajem, so njena namestnica Anna Kelly, Trumpov komunikacijski direktor Steven Cheung, televizijski komentator in konservativni strateg Scott Jennings, nekdanja Trumpova komunikacijska svetovalka Katie Miller ter republikanska političarka in nekdanja televizijska voditeljica Kari Lake.

O nasledniku Karoline Leavitt bosta odločala predvsem Trump in vodja njegovega kabineta Susie Wiles, ki po navedbah CNN že preverja več kandidatov.