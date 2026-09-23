Kdo bo vodil našo državo leta 2045?

Bil je prostor, kjer so se srečale tiste slovenske tehnologije, ki delajo našo družbo boljšo: medicina, energetika, mobilnost, UI, industrija, raziskave, start upi, fakultete, podjetja in predvsem ljudje, ki vse to dejansko ustvarjajo. Mladi njihove izdelke vidijo, se jih dotaknejo, jih preizkusijo in se pogovorijo z inženirjem, raziskovalcem ali podjetnikom. Tehnologija je namreč najboljša takrat, ko nas povezuje.

Lani je ta dogodek v Križanke prišlo pogledat 3500 učencev in dijakov ter še več kot tisoč drugih obiskovalcev. Letos je prijavljenih že prek 4700 učencev. Dopoldan bo spet namenjen učencem osnovnih in srednjih šol, ki se v tisočih vijejo med razstavljenimi tehnologijami. Popoldan pa bo odprt za vse, a bo vseeno fokus na študentih in mladih odraslih, saj jih stik z vrhunskimi razvijalci lahko pripelje do boljše diplomske, magistrske ali doktorske naloge ali pa prve prave razvojne službe. Vstop bo brezplačen.

Mladi potrebujejo stik z ljudmi, ki nekaj naredijo. Ne tisoč mnenj in komentarjev, ampak en pravi preboj, četudi majhen. Slovenija ne bo uspešnejša zato, ker bomo imeli še več razprav. Uspešnejša bo, če bomo znali znanje spremeniti v tehnologije in te v podjetja, v izdelke, zdravila, energetske rešitve, nove materiale ter storitve, ki jih bo pripravljen kupiti nekdo na drugem koncu sveta. To je prava krona slovenskega talenta.

Zato Arena tehnologij ni samo povezovanje znanosti, gospodarstva in šolstva. Je drobec takšnega ekosistema, kot ga Slovenija potrebuje: bistra glava in delovna roka, znanje in izvedba, ideja in izdelek. Ali kot je rekel dr. Jure Leskovec, ki je z Univerze Stanford videl lanski dogodek in sporočil: »Neverjetno, kaj vam je uspelo ustvariti. To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

FOTO: Tehnološki park Ljubljana

Pomembna je tudi njena decentralizirana narava. Na Areno prihajajo mladi iz vseh koncev Slovenije, prihajajo šole od Kopra do Murske Sobote in tudi iz najbolj oddaljenih vasi. Jaz sam sem iz ene takšne. Če želimo talente razvijati po vsej državi, jih moramo tudi po vsej državi iskati in navduševati. Pri tem ima država posebno vlogo. Arena je neprofitna in brezplačna prav zato, da se je lahko udeležijo šole, otroci in društva, ki si takšnega dne sicer ne bi mogli privoščiti. Hkrati pa dogodek potrebuje podjetja, raziskovalne organizacije in javne institucije, ki so pripravljeni pokazati, kaj Slovenija že zna in kam gre.

Podporniki so razdeljeni po edinstvenih kategorijah, od troposfere, stratosfere … pa vse do eksosfere. In ne boste verjeli – v tej slednji, najvišji, sta SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad. Kdo pravi, da se država ne vključi, kjer je pomembno in se kuje prihodnost? Ministrstva, agencije, raziskovalni inštituti, podjetja in šole prispevajo vsak svoj del zgodbe. Nekdo ima mlade podjetnike. Drugi raziskovalce. Tretji tekmovanja. Četrti prihodnje inženirje. Peti tehnologijo, ki jo želi pokazati svetu. Čarovnija se zgodi šele, ko stopijo skupaj. Arena jih postavi v isti prostor in se potem umakne, da se niti prepletejo in zasvetijo iskrice v očeh.

In kdo bo vodil državo 2045? Nekdo, ki se mu je na Areni tehnologij v očeh prižgala iskrica in ga/jo bodo odlikovali bistra glava, delovna roka, nahrbtnik, poln tehnologije, in srce, polno ambicije.

Avtor besedila: Dr. Jernej Pintar, Tehnološki park Ljubljana

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