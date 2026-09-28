Kdo izdeluje najboljše žganje?

V soboto 3. oktobra bo v Rogaški Slatini potekal 4. Mednarodni festival žganih pijač, ki ga vsako leto organizira Društvo ljubiteljev domače žganjekuhe. Obiskovalci bodo na Aninem dvoru lahko degustirali žganja in likerje ter spoznali njihove proizvajalce, dogajanje pa bo spremljal tudi strokovni program.​ Osrednji dogodek festivala bo razglasitev rezultatov strokovnega ocenjevanja žganih pijač in podelitev priznanj najboljšim proizvajalcem. Komisija pa je letos prejela skoraj 150 vzorcev žganih pijač. Največ vzorcev je bilo iz Slovenije, za priznanja pa se potegujejo tudi proizvajalci iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Italije in več drugih evropskih držav. Predsednik in ustanovitelj Društva ljubiteljev domače žganjekuhe Klemen Bizjak opaža rast kvalitete žganih pijač. FOTO: Osebni ...