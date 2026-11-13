Kdo je Alice Huang, skrivnostna ženska iz afere šefa Nvidie?

O Jensenu Huangu, ustanovitelju in dolgoletnem direktorju ameriškega tehnološkega velikana Nvidia, smo doslej izvedeli skoraj vse: da velja za enega najvplivnejših ljudi v svetu umetne inteligence, milijarderja in vizionarja, ki je s svojimi čipi zaznamoval tehnološko revolucijo. In da se je znašel v središču velikega osebnega in poslovnega škandala. Pred dnevi je namreč priznal, da je bil nezvest svoji ženi Lori, včeraj pa odstopil z mesta direktorja Nvidie. Afera in mednarodna zgodba V ozadju zgodbe (čeprav Huang ni omenil njenega imena) se pojavlja kitajska poslovna ženska Alice Huang, znana tudi kot Huang Le, s katero je Huang domnevno imel razmerje. Njena poslovna preteklost, povezave s kitajskim finančnim sektorjem in vloga v singapurskem podjetju Megaspeed International, ki je ...