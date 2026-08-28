Kdo je bil kralj Harald V., od katerega se poslavlja Norveška

Harald se je rodil 21. februarja 1937 kot tretji otrok prestolonaslednika Olafa in princese Marte, norveške kronske princese v Skaugumu v Askerju, rezidenci, ki je bila do zdaj uradna in zasebna rezidenca njegovega sina, prestolonaslednika Haakona, in Mette-Marit. Bil je prvi princ, rojen na Norveškem po 567 letih, in po zakonu iz leta 1814 zaradi dedovanja prestola po moški liniji tudi naslednik. Tedaj je Norveški vladal njegov ded, Haakon VII. Prva leta je s sestrama, princesama Ragnhildo in Astrid (slednja je še živa in ima 94 let), preživel v tej rezidenci ob vznožju hriba Skaugumsåsen, približno 19 kilometrov jugozahodno od Osla, ki sta jo dala postaviti njegova starša na temeljih prejšnje po načrtih norveškega arhitekta Arnsteina Arneberga leta 1932. Ko so nemške čete 9. aprila 1940 ...