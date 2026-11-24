Dobili smo Jamesa Bonda, sedmega. Medtem ko se ljubitelji franšize o priljubljenem vohunu 007 še prepirajo, ali je Robert Pattinson res prava izbira, mu nekateri filmski kritiki izražajo naklonjenost, še preden se je začelo snemanje. Kateri James Bond pa je do zdaj najbolj prepričal? Če vprašate kritike, je bil najboljši agent v službi njenega veličanstva Sean Connery. Če vprašate gledalce, je to zadnji igralec, ki ga je upodobil, Daniel Craig. Kot vsak ljubitelj Jamesa Bonda ima verjetno tudi vsak kritik svojega najljubšega, a ko govorimo o lestvicah na priljubljenih filmskih portalih in v revijah, se na prvem mestu skoraj brez izjeme izmenjujeta prvi in zadnji – legendarni in šarmantni Škot Sean Connery ter precej bolj neotesani in bojeviti Daniel Craig. Sean Connery: ...