Kdo je skrivnostna soproga Viktorja Orbána?

O Anikó Lévai (62), soprogi dolgoletnega madžarskega premiera Viktorja Orbána (62), je težko kaj izbrskati. Spoznala sta se pri njenih dvajsetih letih, ko je bila študentka prava, se civilno poročila leta 1986, cerkveno deset let pozneje. Imata pet otrok; in sicer štiri hčerke (Ráhel, Sára, Róza, Flóra) in sina Gáspárja. Orbán zaupa samo eni osebi, so pred dolgimi leti povedali v ožjih krogih stranke Fidesz. In to naj bi bila prav Aniko Lévai.

Rodila se je 15. avgusta 1963 v Szolnoku na Madžarskem. Diplomirala je na Univerzi Eötvösa Loránda v Budimpešti. Kljub diplomi iz prava je večino javnega delovanja usmerila v humanitarno delo.