Kdo je skrivnostni prdljivec v novinarski sobi Evropskega sveta?

Resen novinarski portal Politico včasih lahko objavi tudi kaj manj resnega. Oziroma kaj manj predvidljivega. Danes je objavil, da so novinarji v sejni sobi Evropskega sveta čakali na prihod ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ko jih je zmotil strašen smrad.

Njihovi želodci so bili napolnjeni samo s kavo, saj bi radi ostali na tekočem, tako da to ni presenetljivo. Verjetno pa bi si vseeno želeli, da bi prdljivec svoje prebavne težave reševal zunaj in pri tem ne motil ostalih.

Poročajo, da to ni bil prvi tovrstni incident. Prejšnjo noč so prav tako morali zapustiti prostore, saj so se jim zaradi vonjav že solzile oči.