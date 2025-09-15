Kdo je Tini Gaber Golob oblikoval poročno obleko

Poročno obleko Tine Gaber Golob so oblikovali pri ukrajinski blagovni znamki Milla Nova. Gre za obleko Monica, ki je del njihove najnovejše kolekcije. Narejena je iz francoske čipke chantilly v slonokoščeni barvi. Zgornji del obleke je sestavljen iz strukturiranega korzeta z vidnim okostjem, ki ustvarja videz daljše silhuete. Dopolnjuje ga polno krilo z vlečko. Obleko je navdihnil razkošni barok, saj je blago okrašeno z našitki biserov in bleščic, je zapisano na spletni strani blagovne znamke. K obleki sicer sodijo tudi čipkast ovratnik in zapestnice ter rokavi, ki razkrivajo ramena, a jih Tina Gaber Golob na poročni dan ni nosila.

Po poročanju nekaterih medijev se cena za izposojo obleke Monica giblje med približno 3.570 in 5.270 evri, odvisno od prodajalca in morebitnih dodatnih prilagoditev.

Poročno obleko blagovne znamke Milla Nova sta nosili tudi angleška televizijska zvezdnica Jessica Wright in vplivnica Lucy Watson. Manekenka Leonie Hanne, ki ima na družbenem omrežju instagram pet milijonov sledilcev, je na 78. beneškem mednarodnem filmskem festivalu nosila dve kreaciji znamke Milla Nova.

Podjetje Milla Nova, ki sta ga leta 2002 v Lvovu ustanovili sestri Zorjana in Irina Senišinima, ima med zaposlenimi več kot 95 odstotkov žensk. Mame lahko v službo pripeljejo tudi svoje otroke, saj ima podjetje za tiste, ki otrok ne morejo pustiti doma ali v vrtcu, namenjene otroške sobe.

Ko se je začela vojna v Ukrajini, so del podjetja Milla Nova prestavili na Poljsko, s seboj pa vzeli 70 zaposlenih ter njihove družine. Pri Milla Novi poleg poročnih oblek šivajo tudi vojaške obleke za ukrajinske vojake, od vsakega spletnega nakupa pa deset odstotkov prihodka podarijo za pomoč Ukrajini. Generalna direktorica blagovne znamke Uljana Kiričuk je za British Vogue dejala, da ne zna držati pištole ali nuditi zdravstvene pomoči, lahko pa s podjetjem še naprej ustvarja oblačila.