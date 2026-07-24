Kdo pomaga Pogačarju, kdo sta Slovenca z roboti?

Spoštovane bralke in bralci, v Sloveniji delo ni več edina pot do velikega zaslužka. Dividende, obresti in najemnine so državi lani prinesle rekordnih 405,4 milijona evrov davkov, največji posamezni prejemki pa so že večkrat višji od najvišjih plač. Kapital ne polni le žepov lastnikov, ampak tudi državni proračun – in razkriva, da so največji dohodki najpogosteje povezani z lastništvom, ne z delom. Zanimiva analiza na tej povezavi. Če želite pismo iz uredništva Delo.si prejemati že prej v svoj e-poštni nabiralnik, se lahko brezplačno prijavite tu.

Še ena dobra novica? Brezplačen dvig gotovine, brezplačen osnovni bančni račun, pet brezplačnih dvigov na bankomatih drugih bank in dvig denarja v trgovinah brez nakupa. Vlada obljublja največje spremembe bančnih storitev po letih krčenja poslovalnic in bankomatov. Cilj je jasen: manj provizij, boljša dostopnost in konec bančnih »belih lis« na podeželju. Več na tej povezavi.

Zakaj je v Sloveniji vse več odpoklicev izdelkov?

Odpoklicev izdelkov v Sloveniji ni več zato, ker je blago nenadoma nevarnejše, ampak ker ga oblast končno bolje vidi. Strožja pravila, več nadzora in samoprijave spletnih velikanov razkrivajo, kar je prej ostalo skrito. Problematični so kozmetika, igrače in poceni izdelki s spleta. Več opozoril je dokaz večje preglednosti in neprijetno razkritje, koliko tveganega blaga prihaja do kupcev. Več na tej povezavi.

Hrvaška podjetja na borzi zbirajo stotine milijonov prevzeme in širitev, slovenska čakajo, da jim kapital prinese banka ali država. Vlagateljev ne manjka: na računih imajo milijarde, novih priložnosti ni. Ljubljanska borza ne potrebuje slovenskega SpaceX-a, ampak prvo podjetje z ambicijo, da del svoje prihodnosti ponudi javnosti. Pri sosedih kapital dela, pri nas počiva. Zgodba na tej povezavi.

Kdo so mladi kitajski milijarderji?

Panamski prekop je zlata žila, ujeta med sušo in velesile. Vojna na Bližnjem vzhodu mu je prinesla tankerje in rekordne prihodke, podnebne spremembe pa mu jemljejo vodo. Washington bi ga rad tesneje nadzoroval, Peking pa kaznuje Panamo za umik iz njegovega objema. Država upravlja eno ključnih poti sveta, a vse bolj tvega, da bo postala le figura na ameriško-kitajski šahovnici, odločata pa Donald Trump in Xi Jinping. Več tu.

graf panama

Novi rod kitajskih milijarderjev osvaja svet, a se skriva pred njim. Njihova podjetja že po nekaj letih prodirajo na globalne trge, ustanovitelji pa bežijo pred žarometi zaradi strahu pred političnimi pretresi v Pekingu in Washingtonu. So bogatejši in bolj globalni od predhodnikov, hkrati živijo z zavedanjem, da lahko ena politična odločitev čez noč izbriše milijarde. Več o njih na tej povezavi.

Kdo bo rešil krizo, kdo pomaga Pogačarju?

Kdo bo rešil stanovanjsko krizo? Nadzor najemnin lahko začasno olajša življenje tistim, ki stanovanje že imajo, brez nove gradnje pa le poglablja pomanjkanje. Izkušnje od Austina do Dunaja kažejo, da rešitev ni ne popolna deregulacija ne popoln državni nadzor, temveč njuna kombinacija. Dokler se bo gradilo premalo, bodo stanovanja vse bolj luksuz, ne pa osnovna pravica. Analiza na tej povezavi.

Boštjan Kavčnik že štiri leta skrbi za kolesa Tadeja Pogačarja. FOTO: Miha Hočevar

Kolesarsko dirko po Franciji spremljamo na tej povezavi. Tadej Pogačar ne premaguje tekmecev le z nogami, temveč tudi z milimetri, grami in človekom, ki mu zaupa bolj kot komurkoli. Boštjan Kavčnik njegovo kolo pripravlja tako natančno, da je v cilju pogosto pred njegovimi zasledovalci. Tekmeci iščejo način, kako ustaviti najboljšega kolesarja sveta, njegova ekipa pa že lovi novih 270 gramov prednosti. Nič ni prepuščeno naključju – niti vijak. Zgodba na tej povezavi.

Svetovna prvaka Mark Ptičar in Tadej Božičko

Zeleni prehod ne bo odvisen le od sonca in vetra, ampak predvsem od bakra, aluminija, jekla in drugih kovin. Paradoks je očiten: bolj ko želimo razogljičiti svet, več bomo morali kopati. Prav baker postaja ozko grlo prihodnosti, recikliranje pa kljub velikemu pomenu ne bo zadostovalo. Bo zelena prihodnost obstala na pol poti? Zgodba iz Sobotne priloge že danes na voljo na tej povezavi.

Zmagovalna ekipa (od leve proti desni): mentor Miran Waldhütter ter dijaka Tadej Božičko in Mark Ptičar. FOTO: SerŠ Maribor

Nedelo prinaša čudovite zgodbe. Slovenija nima tehnoloških velikanov, ima pa dijaka, ki sta premagala svet. Mark Ptičar in Tadej Božičko sta z robotom, ki sta ga razvila skoraj povsem sama, osvojila RoboCup med 3000 tekmovalci iz 45 držav. Zmaga ni le zgodba o nadarjenosti, ampak dokaz, kaj nastane, ko se znanju pridružijo vztrajnost, dober mentor in šola, ki mladim pusti ustvarjati. Njuna zgodba že danes na tej povezavi.

Matt Damon je po letih odličnih vlog v Odiseji očitno odigral najboljšo. Kritiki mu napovedujejo oskarja, sam pa pravi, da je bila to najtežja vloga kariere, za katero je shujšal, se fizično preobrazil in brez pomislekov zaupal Christopherju Nolanu. Hollywoodski zvezdnik tako pri 55 letih doživlja novo igralsko renesanso – in morda največji vrhunec svoje kariere. Njegov portret na tej povezavi.

VIDEO: Kdo lahko obljubi otroka brez vseh bolezni?

Raste tudi Delova proizvodnja video vsebin. Predstojnik ljubljanske porodnišnice opozarja, da zavarovanje krije vse strokovno utemeljene preiskave o nosečnosti, dodatni samoplačniški testi pa pogosto ne prinesejo gotovosti, temveč le dražjo iluzijo nadzora. Medicina lahko tveganja dobro oceni, ne more pa obljubiti otroka brez vseh bolezni in zapletov. Pogovor, ki ga vodi prodorna voditeljica Beti Burger, na voljo tukaj.

Beti Burger in Gorazd Kavšek FOTO: Marko Feist

Na dopustu pogosto ne zbolimo zato, ker smo končno svobodni, ampak ker telo šele takrat izstavi račun za mesece stresa. Ko popusti kortizol, se pokaže izčrpanost, ki smo jo prej preglasili z obveznostmi. Dopust zato ni čudežni odklop, temveč ogledalo vsakdana: če se vanj vrnemo enaki kot prej, smo si privoščili le premor, ne pa spremembe. Video si oglejte na tej povezavi.

Vprašanji tedna

Ste vedeli, da bo sonce morda začelo sijati tudi ponoči? Ozadje na tej povezavi.

Kako je Krka podvojila rast prihodkov na Kitajskem? Odgovor dobite na tej povezavi.