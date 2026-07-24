  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Kdo pomaga Pogačarju, kdo sta Slovenca z roboti?

    Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
    Kitajski predsednik Xi Jinping in ameriški predsednik Donald Trump si imata veliko povedati tudi o Panamskem prekopu. FOTO: Evan Vucci/Reuters
    Galerija
    Kitajski predsednik Xi Jinping in ameriški predsednik Donald Trump si imata veliko povedati tudi o Panamskem prekopu. FOTO: Evan Vucci/Reuters
    Jernej Suhadolnik
    24. 7. 2026 | 18:30
    24. 7. 2026 | 18:42
    7:39
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Spoštovane bralke in bralci, v Sloveniji delo ni več edina pot do velikega zaslužka. Dividende, obresti in najemnine so državi lani prinesle rekordnih 405,4 milijona evrov davkov, največji posamezni prejemki pa so že večkrat višji od najvišjih plač. Kapital ne polni le žepov lastnikov, ampak tudi državni proračun – in razkriva, da so največji dohodki najpogosteje povezani z lastništvom, ne z delom. Zanimiva analiza na tej povezavi. Če želite pismo iz uredništva Delo.si prejemati že prej v svoj e-poštni nabiralnik, se lahko brezplačno prijavite tu.

    Še ena dobra novica? Brezplačen dvig gotovine, brezplačen osnovni bančni račun, pet brezplačnih dvigov na bankomatih drugih bank in dvig denarja v trgovinah brez nakupa. Vlada obljublja največje spremembe bančnih storitev po letih krčenja poslovalnic in bankomatov. Cilj je jasen: manj provizij, boljša dostopnost in konec bančnih »belih lis« na podeželju. Več na tej povezavi.

    Zakaj je v Sloveniji vse več odpoklicev izdelkov?

    Odpoklicev izdelkov v Sloveniji ni več zato, ker je blago nenadoma nevarnejše, ampak ker ga oblast končno bolje vidi. Strožja pravila, več nadzora in samoprijave spletnih velikanov razkrivajo, kar je prej ostalo skrito. Problematični so kozmetika, igrače in poceni izdelki s spleta. Več opozoril je dokaz večje preglednosti in neprijetno razkritje, koliko tveganega blaga prihaja do kupcev. Več na tej povezavi.

    Hrvaška podjetja na borzi zbirajo stotine milijonov prevzeme in širitev, slovenska čakajo, da jim kapital prinese banka ali država. Vlagateljev ne manjka: na računih imajo milijarde, novih priložnosti ni. Ljubljanska borza ne potrebuje slovenskega SpaceX-a, ampak prvo podjetje z ambicijo, da del svoje prihodnosti ponudi javnosti. Pri sosedih kapital dela, pri nas počiva. Zgodba na tej povezavi.

    Kdo so mladi kitajski milijarderji?

    Panamski prekop je zlata žila, ujeta med sušo in velesile. Vojna na Bližnjem vzhodu mu je prinesla tankerje in rekordne prihodke, podnebne spremembe pa mu jemljejo vodo. Washington bi ga rad tesneje nadzoroval, Peking pa kaznuje Panamo za umik iz njegovega objema. Država upravlja eno ključnih poti sveta, a vse bolj tvega, da bo postala le figura na ameriško-kitajski šahovnici, odločata pa Donald Trump in Xi Jinping. Več tu.

    graf panama
    graf panama

    Novi rod kitajskih milijarderjev osvaja svet, a se skriva pred njim. Njihova podjetja že po nekaj letih prodirajo na globalne trge, ustanovitelji pa bežijo pred žarometi zaradi strahu pred političnimi pretresi v Pekingu in Washingtonu. So bogatejši in bolj globalni od predhodnikov, hkrati živijo z zavedanjem, da lahko ena politična odločitev čez noč izbriše milijarde. Več o njih na tej povezavi.

    Kdo bo rešil krizo, kdo pomaga Pogačarju?

    Kdo bo rešil stanovanjsko krizo? Nadzor najemnin lahko začasno olajša življenje tistim, ki stanovanje že imajo, brez nove gradnje pa le poglablja pomanjkanje. Izkušnje od Austina do Dunaja kažejo, da rešitev ni ne popolna deregulacija ne popoln državni nadzor, temveč njuna kombinacija. Dokler se bo gradilo premalo, bodo stanovanja vse bolj luksuz, ne pa osnovna pravica. Analiza na tej povezavi.

    Boštjan Kavčnik že štiri leta skrbi za kolesa Tadeja Pogačarja. FOTO: Miha Hočevar
    Boštjan Kavčnik že štiri leta skrbi za kolesa Tadeja Pogačarja. FOTO: Miha Hočevar

    Kolesarsko dirko po Franciji spremljamo na tej povezavi. Tadej Pogačar ne premaguje tekmecev le z nogami, temveč tudi z milimetri, grami in človekom, ki mu zaupa bolj kot komurkoli. Boštjan Kavčnik njegovo kolo pripravlja tako natančno, da je v cilju pogosto pred njegovimi zasledovalci. Tekmeci iščejo način, kako ustaviti najboljšega kolesarja sveta, njegova ekipa pa že lovi novih 270 gramov prednosti. Nič ni prepuščeno naključju – niti vijak. Zgodba na tej povezavi.

    Svetovna prvaka Mark Ptičar in Tadej Božičko

    Zeleni prehod ne bo odvisen le od sonca in vetra, ampak predvsem od bakra, aluminija, jekla in drugih kovin. Paradoks je očiten: bolj ko želimo razogljičiti svet, več bomo morali kopati. Prav baker postaja ozko grlo prihodnosti, recikliranje pa kljub velikemu pomenu ne bo zadostovalo. Bo zelena prihodnost obstala na pol poti? Zgodba iz Sobotne priloge že danes na voljo na tej povezavi.

    Zmagovalna ekipa (od leve proti desni): mentor Miran Waldhütter ter dijaka Tadej Božičko in Mark Ptičar. FOTO: SerŠ Maribor
    Zmagovalna ekipa (od leve proti desni): mentor Miran Waldhütter ter dijaka Tadej Božičko in Mark Ptičar. FOTO: SerŠ Maribor

    Nedelo prinaša čudovite zgodbe. Slovenija nima tehnoloških velikanov, ima pa dijaka, ki sta premagala svet. Mark Ptičar in Tadej Božičko sta z robotom, ki sta ga razvila skoraj povsem sama, osvojila RoboCup med 3000 tekmovalci iz 45 držav. Zmaga ni le zgodba o nadarjenosti, ampak dokaz, kaj nastane, ko se znanju pridružijo vztrajnost, dober mentor in šola, ki mladim pusti ustvarjati. Njuna zgodba že danes na tej povezavi.

    Matt Damon je po letih odličnih vlog v Odiseji očitno odigral najboljšo. Kritiki mu napovedujejo oskarja, sam pa pravi, da je bila to najtežja vloga kariere, za katero je shujšal, se fizično preobrazil in brez pomislekov zaupal Christopherju Nolanu. Hollywoodski zvezdnik tako pri 55 letih doživlja novo igralsko renesanso – in morda največji vrhunec svoje kariere. Njegov portret na tej povezavi.

    VIDEO: Kdo lahko obljubi otroka brez vseh bolezni?

    Raste tudi Delova proizvodnja video vsebin. Predstojnik ljubljanske porodnišnice opozarja, da zavarovanje krije vse strokovno utemeljene preiskave o nosečnosti, dodatni samoplačniški testi pa pogosto ne prinesejo gotovosti, temveč le dražjo iluzijo nadzora. Medicina lahko tveganja dobro oceni, ne more pa obljubiti otroka brez vseh bolezni in zapletov. Pogovor, ki ga vodi prodorna voditeljica Beti Burger, na voljo tukaj.

    Beti Burger in Gorazd Kavšek FOTO: Marko Feist
    Beti Burger in Gorazd Kavšek FOTO: Marko Feist

    Na dopustu pogosto ne zbolimo zato, ker smo končno svobodni, ampak ker telo šele takrat izstavi račun za mesece stresa. Ko popusti kortizol, se pokaže izčrpanost, ki smo jo prej preglasili z obveznostmi. Dopust zato ni čudežni odklop, temveč ogledalo vsakdana: če se vanj vrnemo enaki kot prej, smo si privoščili le premor, ne pa spremembe. Video si oglejte na tej povezavi.

    Vprašanji tedna

    Ste vedeli, da bo sonce morda začelo sijati tudi ponoči? Ozadje na tej povezavi.

    Kako je Krka podvojila rast prihodkov na Kitajskem? Odgovor dobite na tej povezavi.

    Novice  |  Črna kronika
    Zapor

    Za županove prometne prekrške je plačevala občina

    Franc Šlihthuber, nekdanji župan Gornjih Petrovcev, zavlačuje odhod na prestajanje kazni.
    Andrej Bedek 24. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Junak na Touru zaradi neprevidnega gledalca skoraj ostal brez zmage

    Richard Carapaz je končno uspel številne pobege na letošnji dirki po Franciji kronati z etapno zmago. Kmalu pa bi se znašel na tleh zaradi gledalca.
    24. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    18. etapa

    Carapaz prvi na Rogličevem klancu. Pogačar ostaja rumen

    Ekvadorec je zmagal po silovitem napadu in v slogu Pogačarja zmagal na Rogličevem klancu.
    Miroslav Cvjetičanin 23. 7. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Premočna čustva

    Prvi argentinski skesanec: To ni opravičilo. Moral bi ravnati drugače

    Pomočnik argentinskega selektorja Roberto Ayala je prvič javno spregovoril o incidentih po finalu svetovnega prvenstva v nogometu in porazu proti Španiji.
    23. 7. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Register dejanskih lastnikov

    Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

    Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

    Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pogled analitika

    Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

    Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
    Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    KitajskaTadej PogačarTour 2026pismo urednikaDonald Trumpdividende

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    MOK

    Trump in Infantino nista kršila olimpijskih pravil o politični nevtralnosti

    Mednarodni olimpijski komite je odločil, da ameriški predsednik in njegov tesni zavezanec Gianni Infantino nista kršila pravil v aferi Folarin Balogun.
    24. 7. 2026 | 20:27
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Neustavljivi Pogačar na Alpe d'Huezu v zgodovino poslal Pantanija

    Slovenski šampion je z epsko predstavo izboljšal 31 let star rekord Italijana. Jutri kraljevska etapa, v nedeljo zmagoslavje v Parizu.
    S prizorišča:Miha Hočevar 24. 7. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Oklahoma City

    V finalu bo slovensko čast reševal izkušeni Benjamin Savšek

    Le Benjamin Savšek se je na kanuistični tekmi iz slovenskega tabora uvrstil v finale svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Lovil bo šesto odličje.
    24. 7. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Dolenjska avtocesta znova odprta

    Med Bičem in Ivančno Gorico je bila zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče. Še vedno je zastoj.
    24. 7. 2026 | 19:33
    Preberite več
    Razno
    Italija

    Italijanska reprezentanca z legendo na klopi v lov na pota stare slave

    Italijanska nogometna reprezentanca se bo na pota stare slave podala z živo legendo igre. Na klop azzurov bo sedel Andrea Pirlo.
    24. 7. 2026 | 18:33
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Oklahoma City

    V finalu bo slovensko čast reševal izkušeni Benjamin Savšek

    Le Benjamin Savšek se je na kanuistični tekmi iz slovenskega tabora uvrstil v finale svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Lovil bo šesto odličje.
    24. 7. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Dolenjska avtocesta znova odprta

    Med Bičem in Ivančno Gorico je bila zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče. Še vedno je zastoj.
    24. 7. 2026 | 19:33
    Preberite več
    Razno
    Italija

    Italijanska reprezentanca z legendo na klopi v lov na pota stare slave

    Italijanska nogometna reprezentanca se bo na pota stare slave podala z živo legendo igre. Na klop azzurov bo sedel Andrea Pirlo.
    24. 7. 2026 | 18:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo