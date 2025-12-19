Kennedyjev center v Washingtonu, živi spomenik Trumpu

Center za uprizoritvene umetnosti John F. Kennedy bo odslej dobil še eno ime – Center Trump-Kennedy. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je novico v četrtek sporočila na družbenih omrežjih in dejala, da je upravni odbor centra glasoval za spremembo imena »zaradi neverjetnega dela, ki ga je predsednik Trump opravil v zadnjem letu pri reševanju stavbe«.

Aktualni ameriški predsednik se je v začetku letošnjega leta sam oklical za predsednika centra, odpustil nekdanjo predsednico Deborah Rutter,odstavil prejšnjega predsednika upravnega odbora Davida Rubensteina, in se znebil vseh članov upravnega odbora, ki jih je imenoval njegov predhodnik Joe Biden. Nato je imenoval nov upravni odbor, v katerem je med drugimi ameriška druga dama Usha Vance, vodja kabineta Bele hiše Susie Wiles, voditeljica Fox News Laura Ingraham in drugi. »Kennedyjev center bomo spremenili v zelo poseben in vznemirljiv kraj!« je Trump že februarja objavil na svoji platformi družbenih medijev. Zaradi »reorganizacijske« poteze je odstopil producent velike uspešnice Hamilton in odpovedal prihajajočo uprizoritev predstave v Kennedyjevem centru do leta 2026.

»Kennedyjev center bomo spremenili v zelo poseben in vznemirljiv kraj!« je Trump že februarja objavil na svoji platformi družbenih medijev. FOTO: Jeenah Moon Reuters

Trump je sicer včeraj dejal, da ga je odločitev presenetila, a da je počaščen. Toda v začetku meseca ob letni podelitvi nagrad Kennedyjevega centra je na spremembo imena sam namignil. Med drugim je centru tudi zagotovil približno 257 milijonov dolarjev kongresnih sredstev za financiranje večjih prenov in drugih stroškov. A v svojem prvem predsedniškem mandatu se podelitve nagrad centra ni udeleževal, saj se več umetnikov uprlo in napovedalo bojkot prireditve.

Neodvisen in samooskrben center

Kennedyjev center v Washingtonu je nacionalno kulturno središče Združenih držav Amerike in gosti številne različne umetniške dogodke, od gledališča, plesa, klasične, pop glasbe. Je tudi domicil Nacionalnega simfoničnega orkestra in Washingtonske nacionalne opere .

Zamisel o nacionalnem kulturnem centru je prva izrazila ameriška prva dama Eleanor Roosevelt pred mnogimi desetletji, potem pa je njena ideja skozi desetletja dobivala nove oblike in vsebine, začelo se je iskanje in izbira lokacije, predsednik Dwight D. Eisenhower pa je 4. septembra podpisal Zakon o nacionalnem kulturnem centru, ki je odobril gradnjo centra, določil umetniški mandat širokega razpona, določil izobraževalno poslanstvo centra in navedel, da mora biti center neodvisen, samooskrben in zasebno financiran objekt. Ta ista načela tudi danes veljajo.

Čudno, obsesivno, nezakonito Ob preimenovanju so se oglasili tudi člani Kennedyjeve družine in spomnili, da je bil center po zveznem zakonu poimenovan po predsedniku Kennedyju. »To je naravnost čudno. Na čuden način obsesivno,« je zapisala Maria Shriver, nečakinja pokojnega predsednika. Nekateri ameriški politiki in pravniki pa opozarjajo, da mora ameriški kongres glasovati za uradno spremembo imena. Spomnili so tudi na republikanski predlog, da se operna hiša, eden od prostorov centra, poimenuje Operna hiša prve dame Melanie Trump, ki še čaka na obravnavo.

Predsednik John F. Kennedy je v svojem mandatu prevzel vodilno vlogo pri zbiranju sredstev za novi Nacionalni kulturni center, i novembra 1962 začel kampanjo v vrednosti 30 milijonov dolarjev, organiziral posebna kosila in sprejeme v Beli hiši, imenoval svojo ženo Jacqueline in Mamie Eisenhower za častni sopredsednici. Dva meseca po atentatu nanj novembra 1963 je kongres sprejel zakon, s katerim je bil Narodni kulturni center (ki ga je zasnoval Edward Durell Stone) preimenovan v »živi spomenik Kennedyju« (uradno: Center za uprizoritvene umetnosti Johna F. Kennedyja).

Center je bil odprt 8. septembra 1971, na slovesnem odprtju je bila izvedena Maša v čast predsednika Kennedyja, delo je legendarnemu skladatelju in dirigentu Leonardu Bernsteinu naročila Kennedyjeva vdova Jacqueline. FOTO: Wikipedija

Center je bil odprt 8. septembra 1971, na slovesnem odprtju je bila izvedena Maša v čast predsednika Kennedyja, delo je legendarnemu skladatelju in dirigentu Leonardu Bernsteinu naročila Kennedyjeva vdova Jacqueline, nastopilo je več zborov, plesna skupina Alvina Aileyja, godba na pihala in rock skupina.

Kennedyjev center je danes morda najbolj znan po tem, da gosti podelitev nagrad Kennedyjevega centra, ki spadajo med najbolj prestižne in zaželene umetniške nagrade v ZDA. Namenjene so tistim, ki so s svojo umetniško dejavnostjo soooblikovali ameriško kulturo, med dosedanjimi lavreati so najslavnejša imena vseh področij umetnosti.