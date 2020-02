Ker se je odpovedala karieri, po ločitvi prejela odškodnino

Primer bi lahko imel velike posledice tudi v prihodnjih ločitvah, v katerih se partner odpove karieri v dobro družine. Foto Shutterstock

Pravna zastopnica, ki je diplomo pridobila na cambriški univerzi, vendar kariero »žrtvovala«, da je lahko skrbela za svoja otroka, je dosegla pomembno zmago. Londonsko zasebno sodišče je namreč odločilo, da bo po ločitvi od moža, sicer milijonarja in tudi pravnega zastopnika, poleg polovice družinskega premoženja (5 milijonov funtov) prejela tudi odškodnino, v višini 400.000 funtov.Sodnikje po odločitvi dejal, da je v odnosu prišlo do »prikrajšanosti, saj je mož še vedno lahko užival v svoji zvezdniški karieri«. Dodal je, da je »žena sebe videla kot starša, ki mora prevzeti glavno skrb za otroke, pri možu pa je imela prednost kariera«. Nadaljeval je, da se strinja, da je po navadi težko trditi, da gre za prikrajšanost v odnosu, vendar stoji za tem, da je v tem primeru res šlo za to.Zastopnica ženepa je odločitev sodišča pozdravila z besedami: »Kot nadarjena odvetnica je moja stranka žrtvovala potencialno donosno kariero za svojo družino in skrb za otroke. Čeprav je sodnik Moor jasno povedal, da odločitev ne bi smela odpirati protipožarnih vrat nizom zahtevkov o neugodnih odnosih, sodba potrjuje, da v izjemnih okoliščinah še vedno obstaja načelo odškodnine v družinskem pravu. In prav je tako. Teoretično bi to veljalo v vseh primerih, ko bi partnerji družino postavili pred ambicije in željo po vplivu.«