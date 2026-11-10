Kim Kardashian razjezila kupce: za 148 dolarjev dobili elastike za lase

Blagovna znamka Skims, ki jo je soustanovila resničnostna zvezdnica Kim Kardashian, kupcem ponuja vračilo denarja za adventni koledar v vrednosti 148 dolarjev (približno 132 evrov), ki je po objavah na družbenih omrežjih naletel na številne kritike. V koledarju, ki je obljubljal »dvanajst dni zabavnih presenečenj«, so se med drugim skrivali elastike in trakovi za lase, obeski za ključe in glavniki, lasne sponke. Kupci so bili nad vsebino razočarani, po njihovem mnenju so bili izdelki videti kot predmeti, ki bi jih lahko našli pozabljene za kavčem. Tiskovni predstavnik Skimsa je za več medijev povedal, da koledar »za nekatere kupce ni izpolnil pričakovanj«. Dodal je, da je podjetje »osebno stopilo v stik z vsemi kupci« in jim ponudilo celotno vračilo kupnine ali dobropis za nakup drugih ...