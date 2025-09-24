Kimmel: Trump je dosegel nasproten učinek – sprožil je razpravo o svobodi govora

Jimmy Kimmel se je sinoči res vrnil na spored in prvič tudi komentiral dogajanje, v središču katerega je bil, potem ko je televizijska mreža ABC zaradi pritiskov Zvezne komisije za komunikacije (FCC) za nedoločen čas suspendirala njegovo večerno oddajo Jimmy Kimmel Live. Kot je dejal, se je ameriški predsednik Donald Trump po svojih najboljših močeh trudil, da bi ga ukinil, a je dosegel ravno nasproten učinek: milijone ljudi je prepričal, da so si ogledali njegovo oddajo, predvsem pa sprožil nacionalno razpravo o svobodi govora in ogorčenje nad ustrahovalnimi taktikami Trumpove administracije, je povzel Guardian. Ameriški predsednik je medtem mreži ABC zagrozil s tožbo.

»Bilo je izjemno,« je dejal Kimmel. »V zadnjih šestih dneh sem se slišal z veliko ljudmi z vsega sveta, vsi, ki sem jih kdaj srečal, so se obrnili name.« Za podporo se je zahvalil tako občinstvu kot kolegom voditeljem poznih večernih oddaj in drugim podpornikom. »In predvsem se želim zahvaliti ljudem, ki ne podpirajo moje oddaje in tega, v kar verjamem, podpirajo pa mojo pravico, da ta prepričanja delim,« je dodal.

Priljubljeni komik je komentiral tudi razloge za ukinitev njegove oddaje. Nedavno je namreč v njej komentiral umor konservativnega aktivista Charlieja Kirka. »Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega, kot enega od njih,« je dejal. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je sicer izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim desničarskim stališčem.

»Želim nekaj jasno povedati, ker mi je to kot človeku pomembno, in to je, da nikoli ni bil moj namen, da bi umor mladega moškega omalovaževal,« je poudaril. »Mislim, da pri tem ni nič smešnega. Prav tako ni bil moj namen kriviti nobene določene skupine za dejanja – očitno je šlo za globoko moteno osebo,« je nadaljeval. »To je bilo ravno nasprotno od tistega, kar sem poskušal povedati, vendar razumem, da se je nekaterim zdelo bodisi neprimerno bodisi nejasno, morda oboje. In za tiste, ki mislijo, da sem pokazal s prstom, razumem, zakaj ste razburjeni. Če bi bila situacija obrnjena, obstaja velika verjetnost, da bi se počutil enako.«

Jimmy Kimmel je sinoči prvič komentiral dogajanje. FOTO: Valerie Macon/AFP

Kot je pozneje dejal, njegova oddaja pravzaprav ni pomembna, »pomembno je, da živimo v državi, ki nam takšno oddajo omogoča.«

»Predsednik Združenih držav je jasno povedal, da želi, da bi mene in stotine ljudi, ki delajo tukaj, odpustili,« je spomnil na Trumpove izjave. »Naš vodja se veseli, če Američani izgubljajo možnost za preživetje, ker ne prenese šale.« Spomnil je tudi na ameriške vrednote: »Vladna grožnja, da bo utišala komika, ki ga predsednik ne mara, je protiameriška.«

Odločitev Disneya, lastnika mreže ABC, da odstrani Kimmlovo oddajo, je sprožila močan odpor hollywoodske skupnosti in zagovornikov svobode govora ter sprožila bojkote in proteste. Približno uro pred predvajanjem oddaje je Trump še enkrat ostro napadel Kimmla in kritiziral ABC. »Ne morem verjeti, da so lažne novice ABC Jimmyju Kimmlu vrnile službo,« je zapisal na družbenih omrežjih. »Belo hišo je ABC obvestil, da je bila njegova oddaja odpovedana! Nekaj ​​se je zgodilo med takrat in zdaj, saj je njegovo občinstvo IZGINILO, on pa tudi nikoli ni imel 'talenta'.« »Mislim, da bomo ABC preizkusili zaradi tega,« je dodal in še zapisal, da so mu nazadnje dali 16 milijonov dolarjev, pri čemer se je skliceval na poravnavo, ki jo je lani dosegel z ABC News v tožbi zaradi obrekovanja.

V ponedeljek, nekaj ur preden je Disney napovedal Kimmlovo vrnitev, je Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) objavila odprto pismo, ki ga je podpisalo več kot 400 hollywoodskih zvezdnikov, v katerem so Disneyjevo odločitev obsodili kot »temni trenutek za svobodo govora v naši državi«. Med podpisniki so bili Jennifer Aniston, Meryl Streep, Tom Hanks, Ben Affleck in Robert De Niro.

V skeču je Kimmel tudi imitiral legendarnega De Nira, znanega kritika Trumpa, kot novega predsednika FCC. De Niro začne z opozorilom: »Whoopi, pokaži malo spoštovanja,« in tako namignil na Trumpovo grožnjo, da bo ukinil še eno priljubljeno oddajo ABC, The View.

Odločitev je sprežila upor javnosti. FOTO: Mario Tama/AFP

Pri Disneyju so v izjavi pojasnili, da so odločitev o suspenzu oddaje sprejeli, da bi se izognili nadaljnjemu razvnemanju napete situacije v čustvenem trenutku za državo. »To odločitev smo sprejeli, ker smo menili, da so bili nekateri komentarji časovno neprimerni in zato neobčutljivi,« so zapisali.

Trenutek, ko se je Kimmlova oddaja vrnila, je kot veličastnega komentiral tudi njegov kolega Stephen Colbert, rekoč, da to pomeni konec »naše dolge, nacionalne, pozne nočne more«. Mreža CBS je letos sicer napovedala, da njegove oddaje od maja prihodnje leto ne bodo več predvajali – kar je prav tako razveselilo Trumpa.

Čeprav se je Kimmlova oddaja v torek vrnila na ABC, pa se ni na partnerske mreže ABC v lasti Sinclairja. Podjetje, ki je znano po tem, da promovira konservativne teme, je sporočilo, da ne bo dovolilo predvajanja, dokler se voditelj ne opraviči Kirkovi družini in donira njegovi konservativni aktivistični skupini Turning Point USA.