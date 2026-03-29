    Zanimivosti

    Kit grbavec že tretjič nasedel na nemški obali, njegovo stanje je kritično

    »Celotna prognoza ne kaže dobro,« je po ogledu na terenu povedal morski znanstvenik Burkard Baschek.
    Baschek, direktor Nemškega pomorskega muzeja v Stralsundu, je dodal, da bi moral kit, tudi če bi se ponovno osvobodil, prepluti ozke prelive in približno 500 kilometrov dolgo pot do relativno varnih vod.  FOTO: Daniel Muller/AFP
    R. I.
    29. 3. 2026 | 19:31
    3:24
    A+A-

    Usoda kita grbavca, ki je obtičal v plitvih zalivih ob nemški baltski obali, visi na nitki, potem ko je že tretjič nasedel, poroča The Guardian. Približno 10 metrov dolg morski sesalec je bil v nedeljo videti izčrpan in bolan ter se je težko vračal proti Atlantiku, ko je znova zašel v težave.

    »Celotna prognoza ne kaže dobro,« je po ogledu na terenu povedal morski znanstvenik Burkard Baschek. Strokovnjaki opozarjajo, da se je frekvenca kitovega dihanja zmanjšala, poleg tega pa žival ne kaže več odzivov na bližnja plovila, kar je zaskrbljujoč znak poslabšanja stanja. 

    Okoli kita vzpostavljeno varovalno območje

    Okoljski minister nemške zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjanska, Till Backhaus, je že prej na novinarski konferenci v obalnem mestu Wismar pojasnil, da so okoli živali vzpostavili 500-metrsko varovalno območje, da bi ji omogočili počitek in možnost, da se sama osvobodi.

    »To bi mu lahko uspelo, če si povrne moč. Prav zato smo se odločili, da ga pustimo pri miru,« je dejal Backhaus. Ob tem pa je opozoril: »Moramo pa tudi predvidevati, da je šibak in tudi bolan.«

    Domnevajo, da bi lahko kita poškodovala ribiška mreža. Kiti grbavci sicer niso značilni prebivalci Baltskega morja, zato strokovnjaki menijo, da je mladi samec bodisi sledil jati rib bodisi se je zmedel zaradi hrupa podmornice. Baltsko morje namreč nima ustrezne slanosti in prehranskih pogojev za dolgoročno preživetje teh živali.

    Poskušali so mu pomagati z bagri in čolni

    Kita so prvič opazili 3. marca, prejšnji teden pa so poročali, da je nasedel na peščini. Gostje hotela v kraju Niendorf so slišali njegove klice in o tem obvestili policijo. Reševalci so mu poskušali pomagati z bagrom, s katerim so poglobili kanal, ter s čolni, ki so ustvarjali valove, da bi osvobodili žival. 

    V petek se je kit peščine tudi osvobodil, nato pa so ga v upanju, da ga usmerijo proti Atlantiku, spremljale ladje. Iniciativi navkljub je kit v soboto znova nasedel na drugi peščini, danes pa je obstal še tretjič. 

    Stephanie Gross z Inštituta za raziskovanje kopenskih in vodnih prostoživečih živali pri Veterinarski univerzi v Hannovru je povedala: »Zelo opazno je, da žival kaže bistveno manj aktivnosti. Njena frekvenca dihanja se je močno zmanjšala. Ne premika se in se ni odzvala niti, ko smo se ji približali.«

    Baschek, direktor Nemškega pomorskega muzeja v Stralsundu, je dodal, da bi moral kit, tudi če bi se ponovno osvobodil, prepluti ozke prelive in približno 500 kilometrov dolgo pot do relativno varnih vod. Glede na trenutno stanje je pri tem možnosti za uspeh ocenil kot razmeroma majhne. 

