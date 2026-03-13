V Keniji aretirali Kitajca z 2000 mravljami v epruvetah in toaletnem papirju

Kitajski državljan Zhang Kequn je bil aretiran na glavnem letališču v Keniji, obtožen poskusa tihotapljenja več kot 2000 živih kraljic vrtnih mravelj iz države. Osumljeni, napoten na Kitajsko, naj bi bil povezan s tihotapsko mrežo mravelj, ki so jo lani razkrili v Keniji, navaja BBC.

Mravlje, znanstveno poimenovane Messor cephalotes, so zaščitene s mednarodnimi sporazumi o biotski raznovrstnosti, trgovina z njimi pa je strogo regulirana. Lani je Kenijska služba za zaščito divjih živali (KWS) opozorila na naraščajoče povpraševanje po vrtnih mravljah v Evropi in Aziji, kjer jih zbiratelji vzgajajo kot eksotične hišne ljubljenčke.

Državni tožilec Allen Mulama je na sodišču pojasnil, da je Zhang del mravelj shranil v testne epruvete, druge pa skrival v zvitkih toaletnega papirja v prtljagi. Tožilec je sodnika prosil, naj dovolijo forenzično preiskavo elektronskih naprav, vključno s telefonom in prenosnikom osumljenca.

Tihotapska mreža

Duncan Juma, višji uradnik KWS, je za BBC povedal, da se pričakujejo nove aretacije, saj preiskovalci širijo preiskavo na druga kenijska mesta, kjer domnevno poteka nezakonito nabiranje mravelj.

Lani je kenijsko sodišče štirim moškim izreklo enoletno zaporno kazen ali globo v višini 7700 dolarjev zaradi poskusa tihotapljenja tisoče živih matic mravelj – primer, ki ga KWS označuje za »prelomni primer«. Med obtoženci so bili dva Belgijca, Vietnamec in Kenijec, ki so po aretaciji priznali krivdo.

Belgijska državljana sta priznala krivdo nezakonite posesti in trgovine z vrtnimi mravljami. FOTO: Monicah Mwangi/Reuters

Belgijca sta na sodišču povedala, da sta mravlje zbirala kot hobi in nista vedela, da je to nezakonito.

Preiskovalci zdaj trdijo, da je Zhang glavni organizator tihotapske mreže, ki pa je lani iz države pobegnil z drugim potnim listom.