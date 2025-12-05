Francija po Macronovem obisku Kitajske bogatejša za dve pandi

V okviru francosko-kitajskega sodelovanja na področju zaščite velikih pand bo Francija leta 2027 od Kitajske prejela dve pandi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pandi velikanki v Francijo prihajata po dogovoru med Kitajsko zvezo za ohranjanje divjih živali (China Wildlife Conservation Association – CWCA) in živalskim vrtom Beauval v francoskem kraju Saint-Aignan.

Kitajska organizacija in francoski živalski vrt si s partnerstvom prizadevata poglobiti kitajsko-francosko sodelovanje pri ohranjanju pand velikank, napredovati na področju znanstvenih raziskav ter okrepiti prijateljske izmenjave med narodoma.

Novi par pand velikank naj bi v živalski vrt Beauval prispel leta 2027, s tem pa bodo zaznamovali tudi začetek novega desetletnega sodelovanja na tem področju.

Panda diplomacija

Dejanje je del tako imenovane »panda diplomacije«, ki jo Kitajska uporablja kot sredstvo, s katerim krepi politične odnose, gradi pozitivno javno podobo in podpira strateške interese.

FOTO: Ludovic Marin/Afp

Korenine te prakse segajo v obdobje dinastije Tang, svojo sodobno obliko pa so dobile po letu 1972. Med pomembnejše primere sodijo darilo pande ZDA po obisku nekdanjega ameriškega predsednika Richarda Nixona, komercialno posojilo Edinburškemu živalskemu vrtu leta 2013 ter nedavno vračanje pand iz ZDA, s čimer državi nakazujeta novo poglavje v medsebojnih odnosih. Prvotni darovi pand so se danes spremenili v kompleksna in draga večletna posojila živalskim vrtovom.

Pande delujejo kot kulturni ambasadorji, ki predstavljajo mir, prijateljstvo in medkulturno povezanost. Diplomatsko moč imajo zato, ker vzbujajo veliko javno zanimanje in vzbujajo pozitivna čustva, kar Kitajski pomaga graditi zaupanje, spodbujati trgovinske pogovore ter krepiti svojo podobo v mednarodni skupnosti.

Marcon na Kitajskem

Dogovor je del uradnega obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegove soproge Brigitte, poroča Reuters. V Pekingu je Macron skupaj s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom sklenil dvanajst sporazumov na številnih področjih, kot so staranje prebivalstva, jedrska energija in ohranjanje pand.

Macron je pri tem pozval k večjim kitajskim naložbam v Francijo in k rešitvi vojne v Ukrajini, medtem ko je Xi poudaril medsebojno podporo, neodvisnost in multilateralizem.

Zakonca Macron sta obisk na Kitajskem zaokrožila z obiskom rezervata za pande na jugozahodu Kitajske, kjer zdaj prebiva velika panda Yuan Meng, ki se je leta 2017 rodila v Franciji, poroča abc News.