Kitajska osvaja Zahod z novim orožjem: kratkimi dramami

Kitajska, ki je bila dolgo znana kot svetovna tovarna za izdelke, vse bolj postaja tudi proizvajalka kulture za zahodno občinstvo, ugotavlja sociolog Zepeng Zhou z ameriške univerze Emory, ki raziskuje hitro rastočo industrijo kratkih videodram. Gre za eno- do triminutne videoposnetke z izrazito melodramatičnimi zgodbami in hitrimi čustvenimi preobrati, ki so zasnovani predvsem za gledanje na telefonih in družbenih omrežjih. Žanr je na Kitajskem nastal okoli leta 2018 kot tako imenovani duanju oziroma vertikalne mikrodrame ter sčasoma postal mednarodni fenomen. Po ocenah je bil trg mikrodram leta 2024 vreden že 6,4 milijarde dolarjev. Leta 2025 je bilo na kitajskih spletnih platformah predvajanih približno 33.000 takšnih dram, kar je okoli 50 odstotkov več kot leto prej, gledalo jih je ...