Kitajski Shein prevzema priljubljeno ameriško znamko »etične mode«

Blagovna znamka Everlane, ki je jo po poročanju italijanske Anse v obdobju pred covidom izstopala po elegantnih, minimalističnih oblačilih ter »radikalno transparentni« cenovni politiki, naj bi pristala v rokah kitajskega velikana hitre mode Shein.

Ironija je očitna: Everlane je bil eden pionirjev svojevrstnega novega modnega marketinga v minulem desetletju. Predstavljal se je kot okoljsko odgovorna in trajnostna modna znamka, ki spoštuje etične delovne prakse. Shein označujejo za nasprotje tega.

Raziskovalci z univerze Yale so ga označili za »največjega onesnaževalca med podjetji hitre mode«. Podjetje proizvaja gore oblačil iz sintetičnih materialov po izjemno nizkih cenah, njegove delovne prakse pa so pogosto tarča očitkov o zlorabah.

Če bo prevzem, ocenjen na sto milijonov dolarjev, izpeljan, bo Everlane, ki ga je njega dni popularizirala tudi Angelina Jolie, postal še en v vrsti protagonistov maloprodajnih znamk DTC (direct-to-consumer, neposredna prodaja potrošnikom), ki so bili naosled prodani ali prisiljeni v radikalne strateške preobrate, ker pač trajnostnega sporočila niso uspeli pretvoriti v trajnosten dobiček.

Nekatere znamke, kot sta proizvajalec vzmetnic Casper in ženska modna znamka Reformation, so prevzeli skladi zasebnega kapitala, še piše Ansa. Allbirds, proizvajalec volnenih športnih copat, priljubljenih med zaposlenimi v tehnološkem sektorju, pa je napovedal opustitev svoje okoljske agende in preusmeritev v podjetje za infrastrukturo umetne inteligence.