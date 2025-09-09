Kje bodo snemali naslednjo sezono serije Beli lotos

Ustvarjalec serije Beli lotos Mike White in medijska hiša HBO sta se domnevno določila, kje bodo snemali prihajajočo sezono uspešne serije. Četrto sezono Belega lotosa bodo snemali v Franciji, poroča spletni portal Deadline na podlagi neuradnih virov. Pri HBO-ju lokacije snemanja niso uradno potrdili.

Prvo sezono serije so posneli na Havajih, drugo na Siciliji, tretjo na Tajskem. Če imajo pri Deadlinu prav, se večkrat nagrajeni Beli lotos vrača v Evropo. Medijska hiša HBO že od prve sezone sodeluje z verigo luksuznih hotelov Four Seasons, ki ima v Franciji tri hotele. Vsak izmed njih je lahko prizorišče prihajajoče sezone Belega lotosa.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat

Hotel s stoletno tradicijo se nahaja na jugu Francije nedaleč od Nice in Monaka, kamor bi se premožni obiskovalci Belega lotosa lahko odpravili na izlet med sedemdnevnim oddihom. Grand-Hôtel du Cap-Ferrat stoji sredi šestih hektarjev razkošnih vrtov s pogledom na Sredozemsko morje. Kljub temu je morda ravno bližina morja tista, zaradi katere se White ne bo odločil za to lokacijo. V preteklosti je namreč dejal, da si naslednje sezone ne želi ponovno snemati, kjer »valovi bučijo ob skale«, navaja potovalna revija CN Traveller.

Hotel Megève

Hotel Megève v središču francoskih Alp. FOTO: fsmegeve/instagram

Medtem ko je nemalo oboževalcev ugibalo, da bodo četrto sezono snemali v smučarskem letovišču v Švici, se v srcu francoskih Alp nahaja drugi kandidat za francosko sezono Belega lotosa – Hotel Megève. Prestižni hotel nadaljuje tradicijo družine, ki se je na pobočju gore Mont d’Arbois pred skoraj stoletjem namenila zgraditi luksuzni hotel brez primere. Nepremičnina s petimi zvezdicami vključuje privatno igrišče za golf in največji wellness center v regiji.

Hotel Megève je morda najverjetnejše prizorišče za Beli lotos, saj na le 100 metrov oddaljenem smučišču lahko kaj hitro pride do »nesreče«, medtem ko snežni metež zakrije sledi umora med pisano druščino bogataških zahodnjakov.

Hotel George V.

Zadnji izmed treh francoskih hotelov verige Four Seasons je vrata odprl leta 1928 v Parizu. Tako kot smučarsko letovišče tudi francoska prestolnica predstavlja precej drugačno prizorišče za Beli lotos, kot smo ga vajeni iz prejšnjih sezon. Hotel George V., poimenovan po britanskem kralju Juriju V., je zgrajen v slogu art deco in velja za enega najimenitnejših hotelov v Parizu. Ima tri restavracije, ki imajo med sabo kar šest Michelinovih zvezdic, in kraljevo vinsko klet.