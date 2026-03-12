Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.

Že nekaj dni lahko po medijih – ne samo slovenskih – spremljamo družinsko dramo košarkarskega asa Luke Dončića, njegov razhod z dolgoletno partnerico in čedalje bolj v ospredje stopa boj za skrbništvo njunih dveh mladoletnih otrok. A ne gre za enostavno vprašanje: lo eden od slovenskih državljanov (ali celo oba) živi v tujini oziroma ko eden vloži zahtevo za sodno obravnavo v tujini (po podatkih iz medijev je partnerka menda že vložila zahtevek v Kaliforniji), je namreč podan čezmejni element, ta pa situacijo dodatno zaplete. Kaj pravi pravna stroka, kako odločajo sodišča in zakaj je dogovor v korist otrok veliko boljši kot sodni boji? Katero sodišče? Katero pravo? »Vprašanje razmerij med starši in otroki ter zakonitega preživljanja z mednarodnim elementom, če ni dogovora med staršema, ...