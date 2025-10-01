Kje je najdražja in kje najcenejša skodelica kave v Sloveniji

V zadnjem času nas lahko cene skodelice kave, kapučina, makjata ali bele kave po različnih lokalih zelo presenetijo. Tako zelo, da nas nemalokrat tolažijo celo natakarji in celo lastniki lokalov, češ morali smo dvigniti cene. Podražitve so sicer rezultat več dejavnikov, od klimatskih sprememb, nepredvidljivih vremenskih vzorcev, ki zmanjšujejo pridelek na območjih, kjer kava lahko uspeva, motenj v logistiki, višjih stroškov dela in špekulacij. Po podatkih statističnega urada so se cene kave na trgovinskih policah v enem letu povprečno zvišale za približno 28,5 odstotkov.

A kljub temu lahko pijemo najdražjo ali pa najcenejšo kavo v Sloveniji. Kakšna je razlika med njima, presodite sami.

V Kavarni Čokl v starem središču Ljubljane je espreso 2 evra, v priljubljenem Cacau je že 2,70, malo manj, 2,50 evra, stane v Petit Cafe, v Nebotičniku pa 2,70. Za bolj priljubljene lokale v prestolnici (in ti so ponavadi v samem središču mesta) lahko rečemo, da espreso v povprečju stane 2,60 evra, v bolj »običajnih« lokalih pa se cene gibljejo med 1,70 do dveh evrov.

Najcenejšo skodelico espresa si očitno v Sloveniji lahko naročite v domu upokojencev Vrhnika, in sicer za 1,30 evra, v kavarni olimpijskega centra Novo mesto espreso stane 1,50 evra, Ggajska časopisna kavarna Eleonora, ki obratuje v Koroški osrednji knjižnici v Ravnah na Koroškem, espreso nudi za 1,50 evra, v kavarni fitnesa v mariborski Betnavi pa za 1,90. V okrepčevalnici Pinki v Kranju in v celjskem hotelu Evropa je espreso 1,60 evra. Posebno poglavje so turistični kraji, na Obali na primer, konkretno v Grand Café hotela Bernardin v Portorožu espreso stane 2,80 evra, v Kranjski Gori pa lahko v gostilni Jasna srknete espreso za 2,40 evra. Na Brniku, tam je izpostava ljubljanske Lolite iz skupine Kaval, espreso stane 3.10 evra