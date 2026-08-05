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    Kje kupiti originalne rezervne dele za Gorenje aparate

    Pralni stroj nenadoma ne ožema, hladilnik dela skoraj neprestano, sesalnik izgublja moč.
    FOTO: Notic
    Galerija
    FOTO: Notic
    Promo Delo
    5. 8. 2026 | 08:59
    5. 8. 2026 | 09:12
    8:40
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    Pri gospodinjskih aparatih večina okvar ne pomeni konca aparata, ampak zamenjavo enega samega dela. Vprašanje, ki si ga lastniki zastavijo najprej, je preprosto: kje dobiti pravi, originalni rezervni del za svoj Gorenje aparat. Odgovor je MaintainLife, uradna spletna trgovina podjetja Hisense Europe, kjer so na enem mestu zbrani originalni deli za vse aparate skupine.

    Originalni rezervni deli za vse Gorenje aparate na enem mestu

    MaintainLife je uradna spletna trgovina za originalne rezervne dele in dodatke. Poleg Gorenja pokriva tudi druge blagovne znamke skupine Hisense Europe: Hisense, ASKO, ATAG, Pelgrim in ETNA. Ker gre za uradni vir, so deli izdelani po specifikacijah proizvajalca in se prilegajo točno tistemu modelu, za katerega so namenjeni.

    Originalni del pomeni manj tveganja. Neoriginalni nadomestki se pogosto ne prilegajo natančno, lahko skrajšajo življenjsko dobo aparata ali vplivajo na garancijo. Pri delih, ki so povezani z električnimi priključki ali tesnjenjem, je natančno prileganje tudi vprašanje varnosti.

    Prednost enega vira je tudi v tem, da lahko lastnik aparatov različnih znamk skupine vse dele naroči na istem mestu, po enakem postopku. Ni treba iskati specializiranih trgovin za vsako znamko posebej.

    FOTO: Notic
    FOTO: Notic

    Za katere aparate so deli na voljo

    Na MaintainLife najdete originalne rezervne dele za celoten nabor Gorenje gospodinjskih aparatov.

    Pri pralnih in sušilnih strojih so med najpogosteje iskanimi deli tesnilo vrat, odtočna črpalka, jermen, grelec, filter in ležaj bobna. To so deli, ki se zaradi pogoste uporabe in obremenitev sčasoma obrabijo.

    Pri hladilnikih in zamrzovalnikih so v ospredju tesnilo vrat, termostat, police, žarnica in vodni filter. Dotrajano tesnilo ali okvarjen termostat sta med najpogostejšimi vzroki, da hladilnik izgublja učinkovitost.

    Pri pomivalnih strojih lastniki najpogosteje iščejo filter, razpršilno roko, košare, tesnilo vrat in koleščke. Pri pečicah in kuhalnih ploščah so to grelci, tesnila vrat, žarnice, gumbi in ventilator. Pri sesalnikih pa HEPA in motorski filtri, krtače, vrečke in cevi.

    Celoten pregled delov za posamezni aparat najdete na strani Gorenje rezervni deli, kjer del poiščete po serijski številki svojega aparata.

    FOTO: Notic
    FOTO: Notic

    Kako poiskati pravi del po serijski številki

    Pravi del za vaš aparat poiščete v štirih korakih. Ključ je serijska številka, ki je zapisana na napisni tablici aparata. Celoten postopek s slikami je opisan tudi v vodniku za iskanje na MaintainLife, kjer je za vsak korak prikazan primer.

    1. Poiščite napisno tablico

    Napisna tablica je nalepka s podatki o aparatu. Pri pralnih in pomivalnih strojih je običajno ob robu vrat ali na zadnji strani, pri hladilnikih v notranjosti, pri sesalnikih na dnu ohišja. Točno lokacijo za vaš model preverite v navodilih za uporabo. Na tablici poiščite številko artikla, servisni indeks in serijsko številko.

    2. Uporabite iskalno vrstico za iskanje aparata

    Na vrhu spletne strani v iskalni vrstici najprej izberite vrsto identifikacijskega podatka iz spustnega seznama. Če ob številki artikla ni naveden servisni indeks, v polje vnesite "00". Če na aparatu številke artikla in servisnega indeksa ni, vnesite serijsko številko aparata.

    3. Izbira ustreznega servisnega indeksa

    Če je prikazanih več rezultatov iskanja, kliknite povezavo do vašega aparata. Na strani aparata pod "Seznam rezervnih delov in dodatkov" izberite ustrezen servisni indeks iz spustnega menija. Če servisni indeks ni naveden ob številki artikla, izberite "00". Če so v spustnem meniju prikazani neznani podatki, nam pošljite povpraševanje prek našega kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.

    4. Izberite del in naročite

    Sistem prikaže vse rezervne dele za vaš model. Želeni del dodajte v košarico in zaključite naročilo. S tem se izognete tveganju, da bi naročili del, ki se ne prilega.

    FOTO: Notic
    FOTO: Notic

    Cene in dostava

    Cene rezervnih delov se razlikujejo glede na vrsto dela in model aparata. Manjši deli, kot so filtri, tesnila in žarnice, so cenovno dostopni, večji sklopi, kot so črpalke, grelci in motorji, so dražji. Točno ceno za svoj model vedno preverite v iskalniku z vnosom serijske številke. Cene vključujejo DDV.

    Dostava je ekspresna in poteka po vsej Sloveniji v 3 do 4 dneh. Pri naročilih nad 401 EUR je dostava brezplačna, pri manjših naročilih pa se zaračuna 3 do 4 EUR glede na vrednost naročila. Plačilo je možno s kartico ali ob prevzemu, dostavljavec pa vas pred dostavo pokliče za uskladitev časa.

    Kdaj naročiti del in kdaj servisni poseg

    Nekatere zamenjave so preproste, druge zahtevajo strokovno znanje in orodje. Filtri, vrečke, žarnice in podobni potrošni deli so praviloma enostavni za zamenjavo po navodilih za uporabo. Posegi, ki zahtevajo razstavljanje ohišja, delo z električnimi priključki ali s hladilnim sistemom, sodijo v roke pooblaščenega serviserja.

    Če niste prepričani, ali gre za okvaro, ki jo lahko odpravite z zamenjavo dela, ali za zahtevnejši poseg, lahko naročite servisni poseg ali pokličete 03 899 7000.

    Pogosta vprašanja

    Kje kupim originalni rezervni del za Gorenje aparat?

    Originalne rezervne dele za Gorenje aparate kupite na MaintainLife.com, uradni spletni trgovini podjetja Hisense Europe. Trgovina pokriva tudi dele za druge znamke skupine: Hisense, ASKO, ATAG, Pelgrim in ETNA. Del poiščete po serijski številki aparata.

    Kako vem, kateri del potrebujem?

    Del določite po serijski številki z napisne tablice aparata. Ko jo vnesete v iskalnik MaintainLife, sistem prikaže vse rezervne dele za vaš točen model, kar prepreči naročilo napačnega dela.

    Koliko stane rezervni del za Gorenje?

    Cena je odvisna od vrste dela in modela. Manjši deli, kot so filtri in tesnila, so cenovno ugodni, večji sklopi, kot so črpalke in grelci, so dražji. Točno ceno za svoj model preverite v iskalniku z vnosom serijske številke.

    Kako hitra je dostava po Sloveniji?

    Standardni rok dostave je 3 do 4 dni po vsej Sloveniji z ekspresno dostavo. Pri naročilih nad 401 EUR je dostava brezplačna, pri manjših naročilih se zaračuna 3 do 4 EUR glede na vrednost naročila.

    Ali MaintainLife ponuja dele tudi za Hisense in druge znamke?

    Da. MaintainLife je uradna trgovina skupine Hisense Europe in pokriva originalne dele za Gorenje, Hisense, ASKO, ATAG, Pelgrim in ETNA. Postopek iskanja po serijski številki je enak za vse znamke.

    Poiščite originalni del za svoj Gorenje aparat: Obiščite Gorenje rezervni deli na MaintainLife in del poiščite po serijski številki.

    Potrebujete servisni poseg? Naročite servis prek MaintainLife ali pokličite 03 899 7000.

    FOTO: Notic
    FOTO: Notic

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