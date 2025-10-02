  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Kje se v Ljubljani dobro jé na študentske bone

    Študente in študentke smo vprašali o najbolj priljubljenih restavracijah v Ljubljani, kjer lahko jejo na študentske bone.
    Študenti in študentke bone za subvencionirano prehrano pogosto koristijo v restavracijah v bližini njihovih fakultet. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Študenti in študentke bone za subvencionirano prehrano pogosto koristijo v restavracijah v bližini njihovih fakultet. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Jure Eržen
    Ma. J.
    2. 10. 2025 | 12:24
    2. 10. 2025 | 13:25
    3:02
    A+A-

    Študente in študentke smo povprašali, kje v Ljubljani najpogosteje koristijo študentske bone za prehrano. Več študentov filozofske fakultete je dejalo, da pogosto kosijo v restavraciji Meta in bazilika, saj se nahaja blizu fakultete, za doplačilo 4,90 evra pa ponujajo dnevno juho, solato po izbiri in široko izbiro glavnih jedi. Podobno so dejali tudi o Zbornici ter restavraciji Plečnikov hram, kjer morajo za podoben obrok doplačati 4,70 evra. 

    image_alt
    Letno zapade več kot 41 milijonov evrov, namenjenih študentski prehrani

    Ponudnikov brezmesnih obrokov, kjer študenti lahko koristijo študentske bone, je nekoliko manj kot preostalih. »Za veganski obrok sta dobra izbira Abi falafel in Fari's, pa tudi Gaudi & Naan, a je tam količina hrane nekoliko manjša glede na ceno obroka,« je za Delo dejala Ivana, študentka filozofske fakultete.

    Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vsi tisti, ki imajo aktiven status študenta in niso v delovnem razmerju. Do subvencionirane študentske prehrane so upravičeni tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov, kot je Erasmus.

    Priljubljene so tudi tiste restavracije, kjer ponujajo azijsko hrano, na primer kitajska restavracija Han, DA BU DA, Roza slon in Ruby Food, kjer je posebej priljubljen pad thai, ter korejska restavracija Yuko.

    Med najbolj obiskanimi so še vedno tudi restavracije McDonald’s, saj jih je najti tako rekoč na vsakem vogalu, za doplačilo 3,70 evra pa študenti na bone dobijo glavno jed, solato, sladico in sadje. 

    Študenti ekonomske fakultete so dejali, da pogosto zahajajo v bližnji bistro Hotspot, Kapital in Slast, pa tudi v restavracijo Mozart, ki je neposredno na fakulteti. »Največjo prednost imajo ponudniki v bližini fakultete ter ponujajo svež, topel obrok. V Hotspot, na primer, gremo na hitro kosilo med predavanji, s kolegi pa se lahko malo podružimo,« je za Delo dejala 25-letna Katja z ekonomske fakultete.

    image_alt
    Podražili so se študentski obroki, ŠOS pričakuje dvig subvencije

    Študenti bone pogosto koristijo tudi tam, kjer za obrok ni treba doplačati, na primer v Žitu, in v restavracijah, kjer je možna tudi dostava na dom.

    Študentom so najpomembnejše bližina fakultet, raznolika ponudba jedi pa tudi količina, ki jo dobijo za doplačilo oz. brez doplačila. Glede na izjave študentov so najbolj priljubljene tiste restavracije in lokali, kjer ponujajo juho, solatni izbor in toplo glavno jed.

    Študentska prehranaSlovenijaLjubljanaštudentski boništudenti

