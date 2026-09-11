Kje ste bili 11. septembra leta 2001? Znani Slovenci se spominjajo

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    Ana Hvala
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    11. 9. 2026 | 06:18
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    Nekateri zgodovinski dogodki se v spomin ne vtisnejo le s podobami, temveč tudi z vprašanjem, ki ga spremlja osebni spomin: Kje sem bil, ko sem izvedel, kaj se dogaja? Za mnoge je eden takšnih dni 11. september 2001. Čeprav je od takrat minilo četrt stoletja, spomini na tisti dan ostajajo nenavadno živi – prizori, zvoki, obrazi in občutek negotovosti, ko je svet v nekaj urah postal drugačen.

    Danes mineva 25 let od terorističnih napadov na Združene države Amerike, ki so pretresli svet. Devetnajst ugrabiteljev je prevzelo nadzor nad štirimi potniškimi letali in jih usmerilo proti izbranim ciljem. Dve sta trčili v stolpa Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, tretje v Pentagon, četrto pa je strmoglavilo na območju Pensilvanije. V napadih je umrlo skoraj 3000 ljudi.

    Pogled iz 28. nadstropja

    Ernest Petrič FOTO: Jure Eržen
    Ernest Petrič FOTO: Jure Eržen
    Nekdanji diplomat Ernest Petrič je bil leta 2001 slovenski predstavnik pri Združenih narodih v New Yorku. Napade je spremljal iz svoje pisarne v 28. nadstropju slovenskega predstavništva, od koder je imel razgled na Manhattan. »Videl sem letalo, ki je letelo zelo nizko nad reko Hudson. Ura je bila približno osem. Rekel sem si, čudno, kako nizko leti.« Kakšnih 20 ali 30 sekund pozneje je opazil dim iz enega od stolpov Svetovnega trgovinskega centra.

    »Naivno sem si mislil, da je september in da morda čistijo centralne kurjave, zato se kadi. Nato sem zagledal drugo letalo, ki je priletelo nekoliko iz druge smeri, izginilo za stolpom oziroma nebotičnikom, v naslednjem trenutku pa je iz enega od nadstropij butnil plamen.«

    Petrič se je odpravil na sedež Združenih narodov, nato pa poklical slovensko zunanje ministrstvo. Ko se je vračal proti predstavništvu, se je začel rušiti eden od dvojčkov. »Videl sem, kako se je eden od stolpov začel rušiti in sesedati sam vase. Ljudje so bežali, jaz pa sem šel v nasprotno smer, ker je bila naša misija nedaleč od stolpa. Vedel sem, da bo to hud udarec in da se bo svet začel spreminjati.«

    Iz fitnesa nazaj v državni zbor 

    Borut Pahor FOTO: Voranc Vogel
    Borut Pahor FOTO: Voranc Vogel
    Borut Pahor, takrat predsednik državnega zbora, je po službi odšel v fitnes, kjer ga je lastnica opozorila na dogajanje. »Ko se je začelo, smo se še vsi tolažili, tudi komentatorji na televiziji, da je morda v stolp trčilo manjše letalo.«

    Ko je videl drugi trk, se je odločil vrniti. »V tistem trenutku sem varnostnikom rekel, naj pripravijo avto, ker se vračamo v državni zbor. Nisem niti čakal, da bi kdo pojasnil, kaj se dogaja. Tako kot vsem je bilo tudi meni v tistem trenutku jasno, da ne gre za nesrečo in da je v drugi stolp trčilo veliko potniško letalo.«

    Eden najbolj mučnih prenosov

    Igor Bergant FOTO: Voranc Vogel
    Igor Bergant FOTO: Voranc Vogel
    Novinar in televizijski voditelj Igor Bergant se je pripravljal na večerni prenos tekme Lige prvakov. Sprva ni bilo jasno, ali bodo tekmo sploh odigrali.

    »Na koncu so jo odigrali, pred začetkom pa je bila tudi minuta molka. To je bil eden bolj mučnih prenosov, saj mi je bilo po vsem, kar se je zgodilo, zelo težko delati. Verjamem, da je bilo še težje igrati.«

    Nekaj mesecev pozneje je zaradi zimskih olimpijskih iger odpotoval v Salt Lake City. »Varnostni ukrepi so bili izjemno poostreni, tako na letališčih kot na samih igrah.«

    Ko še ni bilo pametnih telefonov

    Boštjan Vuga FOTO: Jože Suhadolnik
    Boštjan Vuga FOTO: Jože Suhadolnik
    Arhitekt Boštjan Vuga je bil na delovnem mestu, na istem mestu, kjer dela še danes. »Točno se spomnim, da nam je kolegica, takrat še nismo imeli pametnih telefonov in vsega tega, povedala, kaj se je zgodilo. Nato smo vsi mrzlično začeli iskati informacije na računalnikih.«

    Poklical je kolege v New Yorku, posebej pa se mu je vtisnila v spomin pripoved kolegice arhitektke, ki je dogajanje spremljala z druge strani Manhattna. »Mislim, da je bila osebna pripoved kolegice tako močna, da sem šele takrat dejansko dojel, kaj se je zgodilo.«

    Kot arhitekt je rušenje dvojčkov doživljal še drugače. »Ko danes pomislim na to, se spomnim, kako se je nekaj, kar je sprva delovalo kot skoraj neverjeten spektakel, ob prizoru rušenja nenadoma spremenilo v spoznanje, da se lahko zruši tudi tisto, kar smo imeli za neuničljivo.«

    Vsi okoli edinega televizorja 

    Janez Suhadolc FOTO: Jože Suhadolnik
    Janez Suhadolc FOTO: Jože Suhadolnik
    Zdaj že upokojeni profesor Janez Suhadolc je bil na fakulteti za arhitekturo, kjer mu je za dogajanje povedal vratar.

    »Zdelo se mi je nekaj na meji mogočega. Nato so se ob edinem televizorju na fakulteti zbrali tudi kolegi in drugi. Televizija je ene in iste posnetke dogodka predvajala ves čas.«

    »Komaj sem verjela svojim očem«

    Barbara Jaki FOTO: Jože Suhadolnik
    Barbara Jaki FOTO: Jože Suhadolnik
    Direktorica Narodne galerije Barbara Jaki se trenutka, ko je izvedela za napade, dobro spominja.

    »Bila sem v trgovini, kjer je nenadoma začelo vršati, nastala je panika, potem je nekdo povedal, kaj se dogaja. Odhitela sem domov, prižgala televizijo in videla apokaliptične posnetke. Komaj sem verjela svojim očem. Spomnim se, da se je že takrat vzbudil občutek, da se bo po tej katastrofi svet spremenil.«

    Mislil je, da posnetki niso resnični

    Igor Samobor FOTO: Jure Eržen
    Igor Samobor FOTO: Jure Eržen
    Tudi igralec Igor Samobor je prve posnetke zagledal v trgovini. »Mislil sem, da gre za nekaj zaigranega, potem pa so mi povedali, da je resnično. Stekel sem domov, prižgal televizijo in videl drugo letalo. Zdelo se mi je grozno. Spomnim se tudi ljudi, ki so skakali skozi okna.«

    Za napade je izvedel šele zvečer 

    Ivo Boscarol FOTO: Dejan Javornik
    Ivo Boscarol FOTO: Dejan Javornik
    Podjetnik in letalec Ivo Boscarol je za napade izvedel pozneje kot drugi sogovorniki.

    »Tisti dan sem ves dan letel in šolal, tako da sem šele zvečer izvedel, kaj se je zgodilo. Zato dogajanja tistega dne nisem neposredno spremljal in se tudi ne spomnim kakšnih posebnosti.«

    Njegov znanec pa se je takrat napadu v New Yorku za las izognil. Živel je v bližini dvojčkov, a dve uri pred napadom je odšel na sestanek.

    Panika na letališču

    Vlado Kreslin FOTO: Urša Premik
    Vlado Kreslin FOTO: Urša Premik
    Glasbenik Vlado Kreslin je bil v Londonu, kamor je spremljal igralca Radeta Šerbedžijo.

    »Na Heathrowu smo izvedeli, kaj se je zgodilo. Na letališču je nastala precej nelagodna situacija, saj smo se morali izkrcati, in zavladala je panika, tudi med potniki je bilo čutiti strah. Dogodek je absolutno zaznamoval svet. Lahko bi rekli: svet pred 11. septembrom in svet po 11. septembru.«

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