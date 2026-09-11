Kje ste bili 11. septembra leta 2001? Znani Slovenci se spominjajo

Naročite se|Prijavite se
Nekateri zgodovinski dogodki se v spomin ne vtisnejo le s podobami, temveč tudi z vprašanjem, ki ga spremlja osebni spomin: Kje sem bil, ko sem izvedel, kaj se dogaja? Za mnoge je eden takšnih dni 11. september 2001. Čeprav je od takrat minilo četrt stoletja, spomini na tisti dan ostajajo nenavadno živi – prizori, zvoki, obrazi in občutek negotovosti, ko je svet v nekaj urah postal drugačen.
Danes mineva 25 let od terorističnih napadov na Združene države Amerike, ki so pretresli svet. Devetnajst ugrabiteljev je prevzelo nadzor nad štirimi potniškimi letali in jih usmerilo proti izbranim ciljem. Dve sta trčili v stolpa Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, tretje v Pentagon, četrto pa je strmoglavilo na območju Pensilvanije. V napadih je umrlo skoraj 3000 ljudi.
»Naivno sem si mislil, da je september in da morda čistijo centralne kurjave, zato se kadi. Nato sem zagledal drugo letalo, ki je priletelo nekoliko iz druge smeri, izginilo za stolpom oziroma nebotičnikom, v naslednjem trenutku pa je iz enega od nadstropij butnil plamen.«
Petrič se je odpravil na sedež Združenih narodov, nato pa poklical slovensko zunanje ministrstvo. Ko se je vračal proti predstavništvu, se je začel rušiti eden od dvojčkov. »Videl sem, kako se je eden od stolpov začel rušiti in sesedati sam vase. Ljudje so bežali, jaz pa sem šel v nasprotno smer, ker je bila naša misija nedaleč od stolpa. Vedel sem, da bo to hud udarec in da se bo svet začel spreminjati.«
Ko je videl drugi trk, se je odločil vrniti. »V tistem trenutku sem varnostnikom rekel, naj pripravijo avto, ker se vračamo v državni zbor. Nisem niti čakal, da bi kdo pojasnil, kaj se dogaja. Tako kot vsem je bilo tudi meni v tistem trenutku jasno, da ne gre za nesrečo in da je v drugi stolp trčilo veliko potniško letalo.«
»Na koncu so jo odigrali, pred začetkom pa je bila tudi minuta molka. To je bil eden bolj mučnih prenosov, saj mi je bilo po vsem, kar se je zgodilo, zelo težko delati. Verjamem, da je bilo še težje igrati.«
Nekaj mesecev pozneje je zaradi zimskih olimpijskih iger odpotoval v Salt Lake City. »Varnostni ukrepi so bili izjemno poostreni, tako na letališčih kot na samih igrah.«
Poklical je kolege v New Yorku, posebej pa se mu je vtisnila v spomin pripoved kolegice arhitektke, ki je dogajanje spremljala z druge strani Manhattna. »Mislim, da je bila osebna pripoved kolegice tako močna, da sem šele takrat dejansko dojel, kaj se je zgodilo.«
Kot arhitekt je rušenje dvojčkov doživljal še drugače. »Ko danes pomislim na to, se spomnim, kako se je nekaj, kar je sprva delovalo kot skoraj neverjeten spektakel, ob prizoru rušenja nenadoma spremenilo v spoznanje, da se lahko zruši tudi tisto, kar smo imeli za neuničljivo.«
»Zdelo se mi je nekaj na meji mogočega. Nato so se ob edinem televizorju na fakulteti zbrali tudi kolegi in drugi. Televizija je ene in iste posnetke dogodka predvajala ves čas.«
»Bila sem v trgovini, kjer je nenadoma začelo vršati, nastala je panika, potem je nekdo povedal, kaj se dogaja. Odhitela sem domov, prižgala televizijo in videla apokaliptične posnetke. Komaj sem verjela svojim očem. Spomnim se, da se je že takrat vzbudil občutek, da se bo po tej katastrofi svet spremenil.«
»Tisti dan sem ves dan letel in šolal, tako da sem šele zvečer izvedel, kaj se je zgodilo. Zato dogajanja tistega dne nisem neposredno spremljal in se tudi ne spomnim kakšnih posebnosti.«
Njegov znanec pa se je takrat napadu v New Yorku za las izognil. Živel je v bližini dvojčkov, a dve uri pred napadom je odšel na sestanek.
»Na Heathrowu smo izvedeli, kaj se je zgodilo. Na letališču je nastala precej nelagodna situacija, saj smo se morali izkrcati, in zavladala je panika, tudi med potniki je bilo čutiti strah. Dogodek je absolutno zaznamoval svet. Lahko bi rekli: svet pred 11. septembrom in svet po 11. septembru.«
Komentarji