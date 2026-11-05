Kateri slovenski kraji so postali sinonim za loterijsko srečo

Loterijski listek za nekaj evrov lahko spremeni življenje, včasih pa tudi nekoliko okrepi občinski proračun. Slovenci so v zadnjih letih zadeli več odmevnih dobitkov pri lotu in eurojackpotu, milijonski zneski pa so bili vplačani v različnih delih države. Med kraji, ki so se večkrat znašli na loterijskem zemljevidu, izstopa Kranj, kjer so vplačali tako enega največjih dobitkov eurojackpota kot več glavnih dobitkov lota.

Največji loterijski dobitek, ki ga je doslej osvojil igralec iz Slovenije, je znašal 60 milijonov evrov. Srečnež je zmagovalno kombinacijo eurojackpota vplačal prek spletne strani Loterije Slovenije aprila 2024. Kasneje so potrdili, da je dobitek zadela družina iz Mengša.

Leto pozneje je sledil še en izjemen dobitek. Maja 2025 je igralec v Kranju vplačal listek, vreden 37,3 milijona evrov. To je drugi največji dobitek eurojackpota v slovenski zgodovini. Srečni dobitnik je denar prevzel en dan pred iztekom roka.

Med kraji z največjimi dobitki izstopata tudi Žalec in Grosuplje. V Žalcu je maja 2014 nekdo zadel 28,2 milijona evrov, decembra 2013 pa je igralec iz Grosuplja osvojil dobrih 21 milijonov evrov. Večmilijonski dobitek eurojackpota je januarja 2022 razveselil tudi igralca iz Rogaške Slatine, ki je osvojil 11,1 milijona evrov. Marca letos je deset milijonov evrov pripadlo igralcu, ki je listek vplačal na Ptuju.

Od petmilijonske sedmice do rekordne šestice

Tudi pri domačem lotu so bili dobitki večmilijonski. Najvišji znesek, pet milijonov evrov, sta osvojila dva igralca. Prvi je listek vplačal v Kopru julija 2015, drugi pa po spletu oktobra 2022. Med največjimi dobitki stare različice igre je tudi sedmica v vrednosti 4,87 milijona evrov, ki je januarja 2012 pripadla igralcu iz Maribora. Septembra 2018 je igralec z Raven na Koroškem osvojil še 4,6 milijona evrov.

Po prenovi igre oktobra 2023 je sedmico zamenjala šestica. Rekordni dobitek nove različice je znašal 2,33 milijona evrov. Izžrebali so ga decembra 2025, dobitnik pa je listek vplačal prek spleta. Maja letos je sledila šestica v vrednosti dobrih dveh milijonov evrov, listek pa je bil vplačan v Slovenski Bistrici.

V letu 2024 je Loterija Slovenije izplačala 9.399.680 dobitkov v skupni

vrednosti 125.022.635,61 evrov. Leta 2025 pa 10.961.707 dobitkov v skupni

vrednosti 96.551.172,44 evrov.

Med kraji z večjimi dobitki se pojavljajo še Radeče, kjer je igralec marca 2025 osvojil 1,79 milijona evrov, ter Ljubljana, kjer je bil vplačan dobitek šest plus v vrednosti 482.265 evrov. Pri tej različici igre je igralec iz Kranja osvojil še dobrih 460.000 evrov, v Gorenji vasi pa so vplačali dobitek v vrednosti skoraj 265.000 evrov.

Milijoni tudi za občinske proračune

Loterijski dobitki ne prinašajo denarja samo srečnim igralcem. Občine prejmejo 15 odstotkov vsakega dobitka, ki presega 300 evrov. Toda davek ne pripada občini, v kateri je bil vplačan listek, temveč občini stalnega prebivališča dobitnika.

Kako velik prihodek lahko to pomeni za lokalno skupnost, najbolje ponazarja Mengeš. Družina iz te občine je aprila 2024 zadela rekordnih 60 milijonov evrov na eurojackpotu. Mengeška občina je tako prejela 9,1 milijona evrov davka od dobitka. Župan Bogo Ropotar je takrat za Delo dejal: »Počutim se, kot da sem jackpot zadel jaz.« Občina je denar nameravala nameniti razvojnim projektom in izboljšanju infrastrukture.

Tudi Kranj je imel od loterijske sreče precejšnjo korist. Po rekordnem dobitku eurojackpota v vrednosti 37,3 milijona evrov je občina prejela približno 5,6 milijona evrov davka. Mestna občina Kranj je bila tudi največja prejemnica tovrstnih prihodkov v letu 2025, ko so slovenske občine skupaj prejele 8,29 milijona evrov davkov od loterijskih dobitkov.

Zanimiv je tudi primer Dravograda. Tamkajšnji prebivalec je decembra 2025 na spletu vplačal rekordno šestico v vrednosti 2,33 milijona evrov. Čeprav dobitni listek ni bil vplačan v Dravogradu, je občina zaradi stalnega prebivališča dobitnika prejela skoraj 350.000 evrov. Župan Anton Preksavec je napovedal, da bodo denar namenili projektom in naložbam v korist občanov, predvsem na področju zdravstva.