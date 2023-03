Kjer Yves Saint Laurent dopolnjuje Andyja Warhola

V nadaljevanju preberite:

V muzeju Heidi Horten Collection, ki je svoja vrata odprl lansko poletje, je do 16. aprila na ogled prva tematska razstava Look, ki umetniška dela iz zasebne zbirke Heidi Goëss-Horten (1941–2022) prepleta z njenimi dragocenimi predmeti in po meri izdelanimi oblekami ter skicami oblikovalcev, kot so Christian Dior, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Jean Patou in Jean-Louis Scherrer.