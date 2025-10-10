Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

V nadaljevanju preberite:

Marsikdo se zaveda, da pred zasloni pametnih telefonov preživi preveč časa. Največkrat so za to kriva družbena omrežja, velikokrat pa tudi delo. Čeprav pametni telefoni še vedno kraljujejo na slovenskem trgu, vse več mladih, predvsem iz generacije Z, posega po klasičnih ali preklopnih telefonih. Kaj jih je prepričalo, da so nepogrešljive pametne naprave zamenjali za telefone brez aplikacij in družbenih omrežij?

O trendu smo vprašali nekaj največjih ponudnikov mobilnih telefonov v Sloveniji in skupino mladih uporabnikov, ki namesto pametnih raje uporabljajo klasične telefone.