Klimtov Portret Elisabeth Lederer dosegel rekordno vrednost

»To je bila resnično ena zadnjih priložnosti za pridobitev umetniškega dela tako pomembnega umetnika,« je povedal Oliver Barker iz dražbene hiše Sotheby's, ki je z dražbo Portreta Elisabeth Lederer na njihovem sedežu v New Yorku dosegla nov rekord. Razglašali so jo kot mojstrovino Klimtovega poznega obdobja, v katerem je nanj menda močno vplivala vzhodnoazijska, predvsem kitajska umetnost, katere dela je slikar vneto zbiral.

Čeprav so še pretekli teden ocenjevali, da bi lahko iztržili najmanj 150 milijonov dolarjev oziroma 130 milijonov evrov, je bila po 20-minutni licitacijski vojni prodana za 236,4 milijona dolarjev (199,88 milijona evrov). S tem je postala najdražje umetniško delo, ki ga je Sotheby's kdajkoli prodal na svetu, in je za 41,4 milijona dolarjev presegla prejšnji rekord, ki ga je leta 2022 postavila prodaja Warholove upodobitve Marilyn Monroe. Klimtovo zadnje delo Portret neznane ženske, denimo, je bilo pred dvema letoma prodano za približno 100 milijonov evrov.

Na Portretu Elisabeth Lederer je upodobljena hči enega od njegovih najbogatejših pokroviteljev in kupcev, ki so bili večinoma pripadniki avstro-ogrske judovske elite, industrialca Augusta Ledererja, poročila pa se je z baronom Wolfgangom Bachofnom von Echtom, ki se je ob nacistični zasedbi Avstrije leta 1938 razglasil za nacista. Z ločitvijo od Elisabeth je zasegel njeno hišo in drugo premoženje, umetniško zbirko pa so nacisti odpeljali v grad Immendorf v Spodnji Avstriji, kjer so nacisti hranili številne umetnine, zadnji dan druge svetovne vojne pa je pogorel. Toda Portret Elisabeth je ostal cel in so ga po vojni vrnili njenemu bratu Erichu Ledererju. Nazadnje je bil del zbirke dediča Estée Lauder, Leonarda A. Lauderja, ki je umrl v začetku leta.